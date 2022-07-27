新竹棒球場未驗收就比賽 檢方證實分案調查

新竹棒球場未驗收就比賽，檢方證實分案展開調查。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/27 06:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府坦承新竹棒球場未完成驗收就舉辦比賽，由於傳出多名球員受傷，讓廣大球迷心疼，新竹地檢署證實，已剪報分案，將調查釐清責任歸屬，不排除約談相關人士到案說明，要求交付相關公文與契約，瞭解市府未完成驗收就讓比賽開打的依據為何？

新竹棒球場22日進行球場重建後的首場開幕戰，新竹地檢署有多名喜愛棒球的檢察官也前往觀戰。沒想到味全龍主場三連戰只打了2天，就因為3名球員受傷而緊急停賽，加上不少球迷發現球場缺失仍相當多，代理市長陳章賢坦承球場還沒完成驗收，昨天又傳出富邦外野手林哲瑄撲接受傷，本季可能提早報銷。

新竹地檢署證實，關於球場的相關情事已經剪報分案，由專責檢察官針對球場為何還沒驗收就進行比賽，展開調查。

法界人士指出，球員不知沒有驗收完成就舉辦比賽，因而在場地活動而受傷，即有國家賠償問題。其中若涉及公務員的故意或過失；受傷的球員、球迷可向法院申請國賠請求賠償。

此外，球場打掉重建加上地下停車場，總經費高達12億元，法界認為檢方偵辦時應會陸續約談公務員、球團代表、球場承包商，以釐清營建過程與相關案情。

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