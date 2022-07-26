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    提油救火惹眾怒！「翁達瑞」道歉了

    針對護航新竹球場惹出爭議，「翁達瑞」發聲明道歉。（資料照）

    針對護航新竹球場惹出爭議，「翁達瑞」發聲明道歉。（資料照）

    2022/07/26 19:33

    〔即時新聞／綜合報導〕自稱「美國大學教授」的臉書帳號「翁達瑞」今（26）日上午發文指稱，職棒球員在新竹球場受傷是常見的皮肉傷，並質疑中職停賽是「政治鬥爭」，此番言論引發許多球迷不滿，連台派也紛紛開罵。眼見爭議越燒越大，翁達瑞今日下午再度發文致歉。

    翁達瑞在臉書發文，宣稱是對上午的文章做幾點補充聲明，首先，他承認撰寫先前評論時，並沒有完整閱讀球員工會聲明全文，「這是我的疏失，要向所有讀者與球員工會致歉。」此外，他提到他質疑球員工會的動機，包含配合國民黨鬥爭民進黨，「我承認這個質疑『泛政治化』，不是學者該有的評論態度。在此我收回這個指控，並向球員工會表達歉意。」

    翁達瑞說，先前引用美國職棒統計數據，經讀者提醒後，他才知道是傷兵統計數字，不是每場球賽的受傷人數，因此他也為誤讀統計表一事道歉。

    翁達瑞強調，他質疑的點在「新竹棒球場是否不堪使用，達到全面停賽的標準」，他認為，球員受傷是事實，但是否與場地不良相關，證據還不明確，針對這一點，他希望看到球員工會提出專業、客觀的鑑定，「我不知道國內是否還有其他球場曾被停賽。若無，是否其他球場都沒有新竹球場的問題？如果其他球場也有類似、甚至更嚴重的問題，為何只有新竹球場被停賽？針對這些疑問，我希望球員工會能有更完整的說明。」

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