新竹球場爆缺失多 沈慧虹：相信市府會跟球團合作 改善球場缺失

沈慧虹到果菜市場掃街，向早起的市民懇託支持。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/24 13:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今早連跑三個行程，先至果菜市場掃街，向早起的市民懇託支持，結束後至「阿華福砌什錦麵」用餐，推薦最在地的大菜市隱藏版美食，隨後又趕至湳雅公園參加光華社區活動，表示未來會繼續推動長輩照顧等社福政策。一連三場馬拉松行程，希望深入社區巷弄提高曝光率、爭取在地人支持。

沈慧虹一大早即到大菜市掃街拜票，走進每一間攤商，緊握民眾雙手，一路從二樓走到地下室，花了兩個半小時「地毯式拜票」，沿途受到民眾熱烈歡迎，有民眾看到沈慧虹，立刻就說「你會紅！會紅啦！」，也有民眾拿起準備好的鈴鼓、沙鈴，為沈慧虹加油，也有不少民眾自主幫忙喊聲，請託買菜民眾與攤商一起支持沈慧虹，「當選」、「加油」聲不斷。

沈慧虹在結束大菜市掃街後，到市場旁的「阿華福砌什錦麵」時表示，許多市民逛完市場後，都會來享受一碗招牌什錦麵，搭配清爽可口的涼菜及黑白切，店家重新裝潢後，內用空間變得更舒適，沈慧虹表示，新竹不是美食沙漠，有許多隱藏版美食就藏在市場周遭。

沈慧虹隨後前往光華社區，向社區長輩問好，她也向現場民眾承諾，將會秉持財政紀律、不舉債，在不排擠到教育及公共建設預算的情況下，繼續推動長輩照顧的社福政策，另外她表示，過去她在光華里推動光華國中前的人行步道，未來包括已向中央爭取到經費的「新竹臺大分院新竹醫院湳雅院區」、共餐食堂都會繼續推動。

針對媒體詢問棒球迷、球團對於新竹棒球場有許多建議及回饋，沈慧虹表示，不管是球迷、球團，或是所有朋友給予的建議都相當的寶貴，她相信新竹市政府會跟球團一起合作，改善有缺失的項目，最重要的是大家一起努力，給球員最安全的環境，也要讓球迷有更好的觀賽經驗。

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