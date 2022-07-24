全台高溫警報！竹市親子館週末擠爆 湧進2252人

竹市3區親子館聯合辦理「城市叢林大冒險」系列主題活動。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/24 13:11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕全台高溫警報，新竹市府邀請爸爸媽媽帶小朋友來室內親子館玩遊戲兼消暑，周末3天3區親子館就湧入2252人。市府表示，3區親子館於本週末聯合辦理「城市叢林大冒險」系列主題活動，邀請親子到東區親子館經歷與野生動物奔馳草原、到北區親子館體驗沼澤探險躲避鱷魚、到香山區親子館的叢林迷宮裡找尋寶藏的驚喜體驗；親子館同時也加碼闖關集章拿好禮活動，讓完成蒐集2座以上親子館活動戳章的小朋友，拿到市府精美積木禮盒。

社會處長李季縈表示，今年暑假3區親子館首次辦理聯合活動，搭配台灣原址現存最老的新竹市立動物園，將3區親子館佈置成動物的原生地，東區親子館「無際草原」、北區親子館「浮島水域」及香山區親子館「大樹叢林」，讓親子進館體驗與冒險，透過趣味互動，陪伴家長及兒童在今年暑假多一項親子共同的快樂回憶。

社會處表示，三個親子館除了有完善的設施及空間外，也都有專業托育人員提供服務，此外針對館內空氣品質設有智能空氣監測系統，「全時監測」及「即時改善」空氣品質，確保親子呼吸健康。而針對不同需求兒童的照顧，設置共融設施設備及教玩具、圖書，每場次均有保留固定組數提供身心障礙與弱勢家庭優先入館，另外也安排每月1場「小太陽日」提供身心障礙及弱勢家庭活動專場。

竹市3區親子館聯合辦理「城市叢林大冒險」系列主題活動。（記者蔡彰盛攝）

竹市3區親子館聯合辦理「城市叢林大冒險」系列主題活動。（記者蔡彰盛攝）

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