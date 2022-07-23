新竹棒球場重啟首場賽事後傳選手受傷 球場品質引熱議

新竹棒球場昨晚重啟後的首場賽事就傳出有職棒選手受傷。（記者洪美秀攝）

2022/07/23 13:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今天到新竹市為黨籍提名的市長及市議員和里長參選人舉辦造勢大會、拉抬聲勢，市長參選人林耕仁也對昨天新竹棒球場啟用首場賽事就傳球員受傷情形批評，市府斥資12億整建的棒球場跟古巴球場一樣、華而不實，虛有其表。

此外，對於總統蔡英文昨天來新竹市棒球場為林智堅及民進黨新竹市長參選人沈慧虹拉抬聲勢的做法，林耕仁強調，有關政治操作的部分，他不予置評，他會專心回歸市政討論，才是市民朋友真正關心的事。

他說，7月13日國民黨市議會黨團前往新竹棒球場進行市政考察，他當場就指出許多場地問題，尤其是地面不平整，恐造成球員受傷，這是非常嚴重的安全問題。果然昨天賽後就有選手反映，場地不平整出現不規則彈跳，造成選手受傷，這難道是斥資12億整建球場後該有的品質？

他說，這樣的球場還被批評跟古巴球場一樣，從選手的反應，就知道過去市政府的辦事風格，華而不實、虛有其表。

此外，對於周邊道路交通壅塞及管制時間太長等情形，都造成民眾及商家不便，更讓執勤的警察疲於奔命，顯然市府沒有妥善的交通維護措施，這些都必須檢討，不能因球賽，影響周邊居民生活。

新竹棒球場昨晚重啟後的首場賽事就傳出有職棒選手受傷、藍營市長參選人林耕仁批12億的球場華而不實、虛有其表。（記者洪美秀攝）

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