朱立倫出席造勢大會 籲團結一心光復新竹市

國民黨主席朱立倫今天一早到新竹市舉辦黨提名的市長及市議員和里長造勢大會，籲藍軍團結一心、光復新竹市，年底竹市三合一紅不讓。（記者洪美秀攝）

2022/07/23 13:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今天到新竹市，舉辦黨籍提名的市長、市議員和里長參選人造勢大會，以「團結一心、重返執政」和三合一紅不讓為目標。朱立倫說，支持林耕仁、光復新竹市，他有信心年底新竹市一定全壘打、紅不讓，籲藍軍集中選票，光復新竹市。

朱立倫說，前新竹市長林智堅是台灣地方自治史上，第一個為參選其他縣市，而「落跑」提早辭職的市長，這樣的作法難以為民眾所接受。他也質疑林智堅論文門事件，直批連小學生都知道這是抄襲，但林智堅論文從頭抄到尾，連錯字也抄進去，真的非常離譜。

朱立倫說，林耕仁擁有6屆市議員的基層實力，做事認真實在，更是在地出發，他有信心年底竹市一定會藍天再現、重返執政。

市長參選人林耕仁說，獲中央提名和朱主席的託付，他一定當「仁」不讓，帶領所有參選人為城市的未來與幸福共同打拚、爭取勝利！並提到，這次競選提出「舒適減壓，永續新竹」願景，他會顧好新竹的未來，為下一代打造更有競爭力的環境。

新竹市議會議長許修睿也說，年底市長選舉是三腳督局面，但國民黨一定會團結。並說，24年來林耕仁深耕新竹，服務民眾不遺餘力，相較另外兩位人選，不是過客就是流客，而林耕仁沒有離開新竹，未來也會繼續服務，這樣才對得起市民、下一代子子孫孫。

立委鄭正鈐也出席提名造勢大會，他說，現在國民黨大團結，並提到昨天參加味全龍新竹主場的首賽事，他相信年底選舉國民黨所有參選人一定能擊出全壘打，並打出最漂亮的一仗。

國民黨提名的市議員參選人，東區有鍾淑英、張祖琰、段孝芳、黃文政、何志勇、張文興、陳清智。南區則是許修睿、徐美惠。西區陳治雄。北區蕭志潔、黃美慧、吳旭豐。香山區陳慶齡。原住民選區林慈愛。里長部分包括親仁里李臺生，三民里范姜財，豐功里翁秀瓊，軍功里潘柏璋，建功里邱漢奇，復中里王峰清，綠水里黃千芳，武功里陳海鋒，立功里郭天寶，光明里趙強，仙水里葉錢福，東門里蘇竹勝，科園里潘沿伶，中雅里鄔滬生，武陵里李思民，東山里孫鏗信，湖濱里陳牡丹，科園里徐梓修，曲溪里劉邦原，湳中里黃彥翔。

國民黨主席朱立倫今天一早到新竹市舉辦黨提名的市長及市議員和里長造勢大會，籲藍軍團結一心、光復新竹市。（記者洪美秀攝）

國民黨主席朱立倫今天一早到新竹市舉辦黨提名的市長及市議員和里長造勢大會，籲藍軍團結。（記者洪美秀攝）

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