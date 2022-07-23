朱立倫出席造勢大會 籲團結一心光復新竹市
〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今天到新竹市，舉辦黨籍提名的市長、市議員和里長參選人造勢大會，以「團結一心、重返執政」和三合一紅不讓為目標。朱立倫說，支持林耕仁、光復新竹市，他有信心年底新竹市一定全壘打、紅不讓，籲藍軍集中選票，光復新竹市。
朱立倫說，前新竹市長林智堅是台灣地方自治史上，第一個為參選其他縣市，而「落跑」提早辭職的市長，這樣的作法難以為民眾所接受。他也質疑林智堅論文門事件，直批連小學生都知道這是抄襲，但林智堅論文從頭抄到尾，連錯字也抄進去，真的非常離譜。
朱立倫說，林耕仁擁有6屆市議員的基層實力，做事認真實在，更是在地出發，他有信心年底竹市一定會藍天再現、重返執政。
市長參選人林耕仁說，獲中央提名和朱主席的託付，他一定當「仁」不讓，帶領所有參選人為城市的未來與幸福共同打拚、爭取勝利！並提到，這次競選提出「舒適減壓，永續新竹」願景，他會顧好新竹的未來，為下一代打造更有競爭力的環境。
新竹市議會議長許修睿也說，年底市長選舉是三腳督局面，但國民黨一定會團結。並說，24年來林耕仁深耕新竹，服務民眾不遺餘力，相較另外兩位人選，不是過客就是流客，而林耕仁沒有離開新竹，未來也會繼續服務，這樣才對得起市民、下一代子子孫孫。
立委鄭正鈐也出席提名造勢大會，他說，現在國民黨大團結，並提到昨天參加味全龍新竹主場的首賽事，他相信年底選舉國民黨所有參選人一定能擊出全壘打，並打出最漂亮的一仗。
國民黨提名的市議員參選人，東區有鍾淑英、張祖琰、段孝芳、黃文政、何志勇、張文興、陳清智。南區則是許修睿、徐美惠。西區陳治雄。北區蕭志潔、黃美慧、吳旭豐。香山區陳慶齡。原住民選區林慈愛。里長部分包括親仁里李臺生，三民里范姜財，豐功里翁秀瓊，軍功里潘柏璋，建功里邱漢奇，復中里王峰清，綠水里黃千芳，武功里陳海鋒，立功里郭天寶，光明里趙強，仙水里葉錢福，東門里蘇竹勝，科園里潘沿伶，中雅里鄔滬生，武陵里李思民，東山里孫鏗信，湖濱里陳牡丹，科園里徐梓修，曲溪里劉邦原，湳中里黃彥翔。