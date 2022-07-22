合體參拜普天宮 蔡英文讚沈慧虹：專業建設推手繼續做下去

蔡英文要在場民眾讓專業的沈慧虹繼續做下去，延續新竹市的優質市政，讓新竹市持續發展及建設。（記者洪美秀攝）

2022/07/22 20:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統蔡英文今天傍晚與民進黨新竹市長參選人沈慧虹、立委柯建銘等人到新竹市普天宮參拜，祈求關聖帝君保佑市民平安。蔡英文也要在場民眾讓專業的沈慧虹繼續做下去，延續新竹市的優質市政，讓新竹市持續發展及建設。

蔡英文說，到普天宮向關聖帝君參香，恭祝聖誕千秋，高聳的關聖帝君比讚的法相，讓她覺得威武又溫暖，相信古奇峰是個福地，會庇佑新竹市的發展。

她說，近幾年新竹的發展非常快，前市長林智堅非常積極翻轉新竹市，每次她來新竹，都充滿驚喜，覺得驚艷，希望關聖帝君能夠持續守護新竹市這塊福地，讓新竹能夠不斷進步前進。

她也說，林智堅帶領的團隊中，前副市長沈慧虹是重要的助手，請市民繼續支持沈慧虹，讓新竹市在沈慧虹的帶領下建設不中斷、持續長紅。

蔡英文讚賞沈慧虹的交通專業，她說，普天宮旁邊就是新竹科學園區，而竹科的發展也帶來人口及交通的成長和繁榮，過去市府已改善竹科的交通相當多，沈慧虹的專業是交通，讓沈慧虹來接手，推動大新竹輕軌及大車站計畫，一定會讓新竹的交通更暢通，也只有讓專業的人來，才能繼續帶領新竹市的發展。

蔡英文說，過去新竹的改變，印證沈慧虹不只是公務員，更是會積極向中央爭取預算的專業建設推手，尤其竹科是台灣重要科技、經濟城市，未來包括園區發展、交通問題、社福政策都需要交給沈慧虹及新竹團隊繼續做下去。

立委柯建銘說，普天宮的關聖帝君站在高點，觀看新竹市的發展，保佑新竹市民平安發展，今天他帶著由沈慧虹領軍的新新竹隊員，目的就是為了讓新竹更加往前走。柯建銘更肯定，沈慧虹是新竹最重要的火車頭，年底投票，懇請新竹市民與他一起將手中的一票投給新竹市的未來沈慧虹，讓新竹更加進步。

普天宮董事長鄭逸榛說，這是普天宮第一次邀請到總統親臨現場參加宮慶，也是歷史性的一刻，童年曾和父親談及，希望總統到普天宮參拜，今天在多方人士的協助下成真。她稱讚，沈慧虹以過去副市長的資深經驗，以及獨一無二的親和力，「她一定會紅」，更祝福沈慧虹年底更上層樓，「把這一票投下去！投給沈慧虹！」

沈慧虹說，普天宮是新竹市重要的信仰中心，感謝蔡總統蒞臨一同祈求關聖帝君庇佑新竹，鄭逸榛董事長傳承普天宮創辦人鄭再傳老議長熱心公益的精神，將其精神一棒接一棒，未來新竹市的幸福建設也要一棒接一棒，交給最熟悉、最專業、最認真的沈慧虹。

蔡英文今天與民進黨新竹市長參選人沈慧虹合體，到普天宮參拜。（記者洪美秀攝）

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