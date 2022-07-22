沈慧虹新節目「慧虹的認真散步」上線 首集推棒球場美食路線

新竹市綠營市長參選人沈慧虹新節目「慧虹的認真散步」昨晚上線、首集推棒球場沿線的美食路線，受網友好評。（記者洪美秀攝）

2022/07/22 14:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹推出系列節目「慧虹的認真散步」，首集「紅不讓之路」昨晚7點在於臉書粉專上線，搭配新竹棒球場開幕，她用步行力推火車站到棒球場不可錯過的美食，邀市民及球迷用散步方式感受竹塹城的魅力。不少網友留言「美食小吃太讚了」、「一定要買來吃看看」。

沈慧虹沿途向網友介紹新竹老店「神仙木瓜牛乳」、「雙星甜不辣」，也推薦棒球場的隱藏版美食「阿吉蟳仔肉」，與老闆互動熱烈，沈慧虹也說，未來會推出更多的路線，歡迎網友定期收看及留言推薦新路線。

沈慧虹途中經過東寧宮參拜地藏王，也分享每年鬼月地藏王都會比城隍爺晚一天關福門，是為了讓來不及回歸的好兄弟也能順利回到陰間，這也是新竹諺語「都城隍放，地藏王收」的由來。

沈慧虹也提到過去7年多擔任副市長的成績，像過去車站有很多電線及電線桿，現在整理過後，環境不只變乾淨，空間也變得更開闊，沈慧虹沿途向網友介紹改造後的城隍廟廣場、天空纜線地下化，並提到這些都是透過專業與執行力落實的成果。

沈慧虹說，她很喜歡走路，過去擔任副市長時，走路能視察工地、巡視環境，也能為城市規劃提供不同的視野與看法，這次推出「慧虹的認真散步」，就是要讓大家深度認識新竹市。

不少網友看到她的認真散步紛紛留言「新竹市變好美、好走了」、「木瓜牛奶真的很好喝」、「那個蟳仔肉太誘人了」、「連貓咪都好可愛」，還有網友敲碗期待第二集的散步直播，想吃遍新竹在地隱藏版美食。

新竹市綠營市長參選人沈慧虹新節目「慧虹的認真散步」昨晚上線、首集推棒球場沿線的美食路線，受網友好評。（記者洪美秀攝）

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