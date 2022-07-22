疫情重擊補教幼教業 民眾黨竹市黨部籲改善停課標準、提供紓困

補教業與幼教業在疫情下難生存、民眾黨新竹市黨部今天召開記者會籲中央與地方訂防疫標準並協助紓困。（記者洪美秀攝）

2022/07/22 14:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕全球受疫情影響，許多產業都難以生存，其中補教業與幼教業受到的衝擊不小，民眾黨新竹市黨部今天與竹市補教與幼教業者指出，校園疫情紓困與防疫標準和指揮中心大方向矛盾，呼籲中央訂出標準外，也應對業者提供紓困措施，減緩對業者的衝擊。

民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安因確診今天採視訊方式，與市議員李國璋和多名市議員參選人及新竹市補習教育協會常務理事蔡宏隆、常務監事陳堃瑋、新竹市福利教保聯合協會理事長吳貞儀等人開記者會，呼籲市府正視補教、幼教業者困境。

教育處表示，有關幼教、補教業者紓困補助計畫，市府會彙整在地團體聲音提供中央爭取經費補助，另今年度也提供市轄164所公私幼兒園隔板1萬7440片，共補助87萬2000元、鼻腔快篩約1萬5000劑等相關補助，待中央紓困措施確定後，會積極配合辦理。

高虹安說，去年疫情嚴重停課時，教育部對補教業者有提出紓困方案，但今年5、6月疫情嚴竣，導致很多補教業者停課，但教育部卻未針對補教業者進行相關救濟、紓困，對業者所造成的衝擊很大。

高虹安說，今年的疫情導致許多補教業者在停課與開課間反反覆覆，且停課的數週補教業者需自行承擔家長退費、員工薪資、房屋租金等成本。

而中央針對班上有染疫者停課與否也無相關規範，倘若班上有學童染疫又將面臨停課，後續成本又將回歸業者自行承擔，確實造成業者困擾。

因指揮中心不斷放鬆邊境管制、防疫措施的同時，教育部關於疫情的指引仍是一班只要有一人確診就要停課，二者一鬆一嚴，是大矛盾，呼籲指揮中心與教育部和地方多橫向聯繫，不要讓業者與家長在停班與上課間無所適從。

新竹市補習教育協會也提到，今年的疫情，補教業淪為紓困邊緣人，政府應該要正視補教產業的困境，協助補教業者度過難關。

吳貞儀也建議停課標準能與時俱進，例如班上若有一位孩子確診且前兩天有到校，可在家進行7+7隔離，其他幼兒則快篩陰性即可繼續到學校上課，或一週一班有兩位孩子確診，進行全班實體停課3天，如此一來，能兼顧學習與防疫。

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