高虹安質疑不了解國家政策 沈慧虹反批：未經查證就開槍

新竹市綠營市長參選人沈慧虹指民眾黨市長參選人高虹安未經查證就烏龍指控。（記者洪美秀攝）

2022/07/21 13:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天再針對民眾黨新竹市長參選人高虹安批評她不清楚國家政策，再次還原媒體受訪經過，她說，7月19日上午9點她接受媒體聯訪，是回應國民黨新竹市長參選人林耕仁提出的社福政策，認為參選人應說明財源，並遵守嚴格財政紀律，才不至於口說無憑，淪為口號；但高虹安是10點才談及育兒政策，「時序完全不一樣，問題不同、答案也不同」。沈慧虹說，高虹安不應張冠李戴，未經查證，就說她不了解國家政策，根本是看到黑影就開槍。

高虹安昨天則根據媒體報導內容，在記者聯訪提問下，提到0到6歲國家一起養是國家政策，地方政府應配合努力落實，並對沈慧虹提到應遵守財政紀律、才不會淪為口說無憑等內容指出，沈慧虹似乎不了解國家政策方向，高虹安強調，她是依媒體提問內容而回應，不是無的放矢、空口白話。

不過，沈慧虹認為高虹安未了解她接受媒體訪問的內容，就指控她不了解國家政策，昨晚要求高虹安應道歉。

對此，高虹安昨晚也發聲明稿指出，對沈慧虹及綠營要求道歉一事表示不解，並提到希望沈女士不要因為自己說過的話對自己產生不利效果後，就急著否認和模糊焦點，用烏賊戰的方式來胡亂指控，不僅有失作為市長參選人的基本格局，也絕非新竹市民所樂見。

民眾黨新竹市長參選人高虹安指綠營要求她道歉是未搞清楚狀況。（記者洪美秀攝）

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