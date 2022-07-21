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    首頁　>　新竹市

    沈慧虹提東門町造市計畫 為舊城復興提解方

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出竹市東門町造市計畫、為舊城復興提解方，獲攤商支持。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出竹市東門町造市計畫、為舊城復興提解方，獲攤商支持。（記者洪美秀攝）

    2022/07/21 12:39

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天在中正台舉辦「舊城再起─東門町造市計畫」政策發表會，也為舊城復興運動提解方。沈慧虹說，東門町造市計畫會以短、中、長期目標大改造中正台商圈，串連週邊生活美學館、建國公園與民眾活動中心，把人潮、商業活力帶回舊城，未來一定會邀集攤商參與改造、充份溝通、取得共識，共同找出最合適的方案。

    新竹市攤販協會常務理事王淑珍、楊介雄和民進黨8名市議員參選人也到場支持及提出想法，沈慧虹說，舊城區記錄新竹人的故事，中正台更有大家的青春回憶，因此提出「東門町造市計畫」。

    東門町造市計畫會以中正台、民眾活動中心與美學館為核心基地，並分成短、中、長期規劃。短期將整理民眾活動中心滿足周邊停車需求，透過市集、藝文活動凝聚人潮，同時輔導店家創新，及老屋、舊城青年創業補助等多管齊下方式；中期將與國有財產署溝通、協調土地，並和中正台攤商取得共識，找到最適合方案來進行空間改造。

    長期目標是要把中正台打造成一座全新建築空間，一樓是現有的中正台商家；二樓是多功能的創意空間，可引進動漫展、電玩展、電競、演講等，帶動周邊商業聚落引進新的可能；三樓是創業基地。

    沈慧虹說，在擔任副市長期間，市府也在舊城推動許多基礎建設，像是纜線下地、騎樓順平、步行城市，也辦理假日行人徒步區、市集活動等，新舊交織的衝突感就是舊城再起的特色，更期待東門町創造無限的可能性，讓創意在舊城展現，把人、把活力帶回來舊城。

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出竹市東門町造市計畫、為舊城復興提解方，獲攤商支持。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出竹市東門町造市計畫、為舊城復興提解方，獲攤商支持。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出竹市東門町造市計畫、為舊城復興提解方，中正台夜市是許多市民買衣服及逛街的場域。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出竹市東門町造市計畫、為舊城復興提解方，中正台夜市是許多市民買衣服及逛街的場域。（記者洪美秀攝）

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