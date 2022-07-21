提重陽敬老津貼多1千元挨批 竹市藍營林耕仁：長輩值得更好照顧

新竹市藍營市長參選人林耕仁今天到十八尖山拜票。（記者洪美秀攝）

2022/07/21 11:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長參選人林耕仁今天在十八尖山掃街拜票時，對日前他提出重陽敬老津貼從每人2000元提高到3000元，被對手質疑社會福利政策大撒幣，未守財政紀律，對此，林耕仁回應指出，過去8年、市府一年花大筆經費辦一次性活動，怎不見「落跑二人組」檢討「財政紀律」？他強調，長輩們值得更好的照顧。

林耕仁也酸，現在有句流行話叫「綠能你不能」，他說，過去市府花多少錢在辦「一次性活動」，像是光臨藝術節幾天就燒掉好幾億，怎不見「落跑二人組」檢討？

他強調，照顧市民是責無旁貸的事情，不論是老人年金資格放寬3到5年，重陽敬老金加1000元，還有所有市民都納入的「新竹安心保」意外險保障，都是把市民照顧好的一環，市民值得更好的照顧，強調只有讓林耕仁當市長，新竹未來會更好。

林耕仁今天一早到十八尖山，與黨籍市議員陳治雄、鍾淑英、陳慶齡、段孝芳等人向清晨運動的民眾道早安，爭取每張早起運動市民的選票。

林耕仁說，最近勤走基層過程中，從市場、廟宇，再到各社區，都有市民支持肯定。他也到公學新城拜訪，聽取市民的需要，強調他會持續與地方溝通，絕對會是「最會溝通、最會聆聽的市長」，也會以民意需求為依歸。

新竹市藍營市長參選人林耕仁今天到十八尖山拜票。（記者洪美秀攝）

新竹市藍營市長參選人林耕仁說，重陽敬老津貼多一千元是長輩值得更好照顧，絕對會符合財政紀律。（記者洪美秀攝）

新竹市藍營市長參選人林耕仁說，重陽敬老津貼多一千元是長輩值得更好照顧，絕對會符合財政紀律。（記者洪美秀攝）

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