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    疫情期間網拍哄抬酒精價格 男子被判刑

    疫情延燒期間哄抬酒精價格網拍，男子遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    疫情延燒期間哄抬酒精價格網拍，男子遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2022/07/20 13:49

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕趁火打劫！去年5月本土疫情開始延燒之際，新竹鄭姓男子竟將每瓶40元的台酒酒精，以高於市價6到7倍的260與280元在蝦皮網站出售，經公平交易委員會查獲函送檢警偵辦，新竹地院依哄抬防疫物資罪，判鄭男徒刑2月，犯罪所得2960元沒收。

    判決書指出，鄭男明知防疫清潔用酒精係衛生福利部於2020年3月18日公告之防疫物資，不得哄抬物價，竟於先以市價40元購得台酒75%防疫清潔用酒精300ml後，於蝦皮拍賣網站上，藉機哄抬價格，自去年5月間起，以蝦皮帳號將台酒75%防疫清潔用酒精300ml價格，自市價40元調漲為260元及280元出售獲利。案經公平交易委員會函送偵辦。

    法官審酌鄭男明知嚴重特殊傳染性肺炎係近期全體國人、新聞媒體及國際社會高度關注之重大公共衛生事件，該法定傳染病的擴散，造成我國民眾對於防疫清潔用酒精需求量大增，竟趁此機會將已公告為防疫物資的防疫清潔用酒精，以高於市價6至7倍價格出售，哄抬價格，影響大眾權益及公共衛生安全，所為應予譴責。

    最後法官將鄭男依哄抬中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資價格罪，判刑2月，易科罰金為6萬元。犯罪所得2960元沒收。

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