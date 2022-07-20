全新社群節目明晚首播 沈慧虹：帶民眾認識內行人才知道的新竹

沈慧虹全新社群新節目「慧虹的認真散步」即將上線。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/20 13:27

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕距離年底九合一選舉倒數129天，新媒體戰也正式開打，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今預告全新社群新節目「慧虹的認真散步」即將上線！沈慧虹表示，節目用步行或騎腳踏車方式，帶觀眾認識內行人才知道的新竹，三大特色包含：最生猛接地氣的走遍新竹大街小巷、最真實真心景點推薦，也是最動感的政策白話文，以輕鬆活潑的方式，一步一腳印帶網友瞭解她的城市願景！

沈慧虹今出席中央黨部社群平台新企劃公布記者會，因應網路世代的選戰模式，她在會中首度曝光新節目「慧虹的認真散步」動畫，極具識別性的珊瑚色搭配會動的真人慧虹，十分生動活潑。

沈慧虹表示，該節目將在21日晚間7點於她個人臉書首播，第一集配合棒球場開幕，從火車站出發，沿著新竹市政府推出的「紅不讓」步行指引，呼籲民眾22日開幕首戰，多利用該指引步行至棒球場，欣賞天空纜線下地後的新竹市景，也可以享受新竹最在地的美食、最有人情味的店家，請大家明天鎖定她的臉書準時收看。

談起節目企劃的緣由，沈慧虹表示，七年多前剛到新竹時，她第一天就騎著摩托車，騎遍新竹的大街小巷，觀察新竹的城市紋理、市景風情，「慧虹的認真散步」可以說是她八年來的生活足跡，她希望能藉由這個節目，帶著所有的觀眾更了解新竹、愛上新竹。

沈慧虹說，新節目「慧虹的認真散步」有三大特色，第一、這是最生猛、最接地氣的新竹日常，節目是她用八年新竹生活的經驗，一步一腳印累積的足跡，這次帶大家用走路、騎自行車的方式，走進新竹的大街小巷。第二、這也是最真實、完全不尬聊的行腳節目，每一個地方她都親自去過，不需讀稿，不用台詞，每個介紹、每個推薦都是最真心；第三，還有最動感的政策白話文，在每集的影片，她將會用最動感、最白話的方式，介紹過去八年在新竹推動的政績及未來願景。

最近有幾波民調，不論是看好度或支持度，沈慧虹都是第一名，對於市民朋友的肯定，她內心充滿感謝，對自己的選情也很有信心，一切穩紮穩打，爭取最大的支持。

針對高虹安受訪自述有國際化優勢與立院經驗，對此沈慧虹強調，國際化不是口號，要了解在地才能落實，且國際視野與在地視野，並沒有高低之分。竹市施政本就以在地為基礎，如雙語教育、科技研發及護國神山群，還有輕軌建設、大新竹合併等，她相信視野不是比較出來，而是市民用聰明智慧選擇出來。

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