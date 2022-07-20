新竹市立動物園第300萬位遊客 竹北爸開心獲贈未來1年免費遊園

新竹市立動物園第300萬人次誕生！家住竹北的陳先生帶全家遊園成幸運兒。（記者洪美秀攝）

2022/07/20 11:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立動物園第300萬人次入園遊客誕生！市府表示，來自新竹縣竹北市的陳先生，昨天（19日）帶太太、女兒到動物園遊園，幸運成為第300萬入園幸運兒，園方除贈送陳先生及家人、前後9位民眾動物認養卡，可享1年無限次免費入園，另享動物園禮品部、森林食堂消費折扣等多重優惠。陳先生得知自己成為幸運兒又驚又喜，動物園8月6日也會辦同樂會，邀市民參與。

陳先生說，自己從小在新竹長大，小時候就曾到訪動物園，見證改建前後變化，改建後更是經常造訪，認為空間變得更寬闊、舒適。

動物園長楊礎遠表示，市立動物園今年86歲，是全台原址現存最老的動物園，創立於1936年，陪伴三、四代新竹人成長。2017年啟動動物園再生計畫，2019年底重新開園後，成為外縣市遊客至新竹必訪景點之一，單月入園人數高達近40萬人，讓這座曾逐漸被遺忘的動物園，重新擦亮品牌。

但去年受疫情衝擊，曾一度休園達2個月，累積入園人數成長不如預期。終於在今年7月中迎來第300萬人次入園，讓動物園的志工和保育員都很開心振奮。

動物園指出，第300萬人次是新竹市立動物園重新開園後的一大里程碑，為歡慶動物園遊園人次突破300萬人次，8月6日（週六）將舉辦歡慶活動，現場有精彩表演、保育員說故事，還有親子最愛的集章闖關與吉祥物「河馬樂樂」見面會等，歡迎大小朋友來參加，動物園也邀請陳先生全家來參加歡慶活動，加碼贈送台灣昆蟲館的水豚餵食體驗券。

動物園說明，恭賀第300萬人次幸運得主陳先生與其家人，包含陳先生與家人、前後9位民眾，動物園共贈出動物認養卡10張，可享1年免費暢遊動物園，並享動物園禮品部、森林食堂消費折扣等多重優惠，還可免費參加生命教育課程，與動物認養卡卡友專屬活動。

新竹市立動物園第300萬人次誕生！家住竹北的陳先生帶全家遊園成幸運兒，動物園也將在八月六日舉辦歡慶活動。（記者洪美秀攝）

新竹市立動物園第300萬人次誕生！家住竹北的陳先生帶全家遊園成幸運兒，動物園也將在八月六日舉辦歡慶同樂會。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法