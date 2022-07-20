高虹安自認比在地對手國際化 沈慧虹嗆：視野沒有高低之分

民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（記者劉信德攝）

2022/07/20 11:20

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安自認國際化、有立院經驗，相對2位對手地方性質不太一樣。對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹受訪回擊，施政本來就是以在地為基礎，國際化是要落實、不是口號，所謂視野更沒有高低之分。

沈慧虹上午到中央黨部出席民進黨地方選舉競選主軸暨社群平台新企劃公布記者會時回擊高虹安說，新竹市已經是地球村，所謂視野沒有高低分別，對於事情的掌握也不該有這麼多差異化的想法，施政過程本來就是以在地為基礎，不是只用國際化當口號，是要落實。

沈慧虹指出，不管雙語教育、科技研發，甚至本來就是護國神山的新竹科技園區，新竹市政府都是用在地化、國際化的方式雙軌並進形塑城市願景，她相信這個過程不是比較出來的，是市民會用智慧選擇的。

對於高虹安網路民調聲勢高，沈慧虹回應，「前幾天也有一份民調顯示我看好度第一」，民調一直都會變，對她來說就是不斷努力爭取民眾認同、支持，才是現在堅持要走的路。

沈慧虹也表示，自己將在臉書推出「慧虹散步」新節目，走進大街小巷讓大家認識新竹，這就是接地氣，更能聽到民眾的聲音、了解後續施政方向，歡迎大家21日晚上7時到臉書收看，未來她也會持續跟大家分享新竹的景點、美食。

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