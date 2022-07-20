新竹市嬰幼兒莫德納疫苗22日開打 體育館施打站「河馬樂樂」陪打針

新竹市嬰幼兒莫德納疫苗22日開打、加開體育館施打站，除設親子室也有「河馬樂樂」陪伴打針，留觀區還有街頭藝人表演及造型汽球拿，鼓勵爸媽帶孩子來接種疫苗。（記者洪美秀攝）

2022/07/20 10:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局表示，嬰幼兒莫德納疫苗22日（本週五）開打！將提供6個月到5歲嬰幼童足夠保護力，市府將加開體育館施打站在7月22日、25到29日提供服務。市府也推出3大貼心措施，現場會增設2處親子友善哺乳室，並安排「河馬樂樂」迎接小小孩，留觀區還有街頭藝人表演及送氣球，今天起預約，家長可到疫苗預約平台預約施打。

新竹市代理市長陳章賢說，竹市大型疫苗施打站首次為嬰幼童接種，將在1樓設置友善親子的哺集乳室，提供2個舒適隱密的空間，並配備飲水機、沙發椅、各尺寸嬰兒尿布及桌上型尿布台，讓媽媽和寶寶都可以安心使用。

除設置親子哺乳室，更有竹市吉祥物「河馬樂樂」、「風收寶寶」在現場迎接小朋友，在完成接種後，提供造型氣球，分散小朋友的注意力，觀察區休息時還能欣賞雜耍及扯鈴表演，讓孩子順利完成疫苗接種。

新竹馬偕醫院小兒感染科醫師林千裕指出，接種疫苗是保護幼童最好的方式，雖然無法完全阻擋感染，但對重症有約九成左右的保護力，可減少新冠帶來的腦炎、MIS-C等威脅，鼓勵家長帶小朋友接種疫苗增加保護力。

衛生局提醒，此次體育館疫苗施打站（公園路295號）開放網路預約平台，從今天起到7月28日都可預約，施打服務時間為週一到週五上午8至11時、下午14至17時，提醒家長攜帶孩子的健保卡、幼兒手冊前來，若3個月內曾確診者，可在確診滿3個月後再向合約疫苗診所開診時間預約施打。

衛生局表示，新竹市上週5-11歲兒童疫苗施打率，第一劑79.4%、第二劑33.6%，本週五開放6個月到5歲嬰幼兒莫德納，除開放醫院、診所提供莫德納疫苗接種服務，也加開體育館施打站，可電洽：03-532-0900。

新竹市嬰幼兒莫德納疫苗22日開打、加開體育館施打站，除設親子室也有「河馬樂樂」陪伴打針，留觀區還有街頭藝人表演及造型汽球拿，鼓勵爸媽帶孩子來接種疫苗。（記者洪美秀攝）

新竹市嬰幼兒莫德納疫苗22日開打、加開體育館施打站，除設親子室也有「河馬樂樂」陪伴打針，留觀區還有街頭藝人表演及造型汽球拿，鼓勵爸媽帶孩子來接種疫苗。（記者洪美秀攝）

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