北市議員爆柯曾邀沈慧虹任交通局長 沈證實：感謝認同與肯定

民進黨新竹市長候選人沈慧虹接受三立訪問時也首度證實，柯文哲曾邀請她擔任北市府交通局長。（資料照）

2022/07/19 15:05

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕台北市議員簡舒培昨於臉書爆料，柯文哲曾兩度要蔡壁如邀沈慧虹擔任台北市政府交通局長，並質疑「如果柯文哲不肯定沈慧虹交通長才，為何兩度邀請？」民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨日接受三立訪問時也首度證實，柯文哲曾邀請她擔任北市府交通局長，對於柯文哲認同與肯定她的交通專業，沈慧虹也表達感謝。

台北市議員簡舒培昨日以「還優秀專業人才一個公道」為題，在臉書向柯文哲提出兩點質疑表示，沈慧虹2014確實就是有幫柯文哲上過課，但柯文哲為了捧高虹安，叫蔡壁如出來切割，質疑柯文哲根本就是過河拆橋，只「為了高虹安參選的起手式」。簡舒培也說，民眾黨內部充滿矛盾，一方面黃珊珊對沈慧虹讚譽有加，但柯文哲、蔡壁如卻翻臉不認，嘲笑沈慧虹交通專業。

簡舒培也加碼爆料，柯文哲在交通局長鍾慧諭下台、張哲揚高升秘書長時，曾兩度要蔡壁如邀請當時為新竹市副市長的沈慧虹擔任台北市政府交通局長，柯文哲、蔡壁如、沈慧虹更曾當面三方晤談，簡舒培質疑「如果柯文哲不肯定沈慧虹交通長才，為何要兩度邀請沈慧虹？」

沈慧虹昨日接受三立訪問時，對此也首度證實，柯文哲市長當選後一年多，曾問她要不要回台北，沈慧虹表示，當時她已是新竹市副市長，且對新竹市充滿感情，也與林智堅市長有相同的理念，包括推動人本城市、人本交通與大眾運輸等。

沈慧虹也說，當時她手上還有一項重要任務，就是一條僅500公尺卻等了30年沒有開通的「公道三」，當時遇到原住戶抗爭，她帶著市府團隊一家一戶拜訪，她當時一心只想與團隊一起完成「公道三」，所以並沒有答應到台北市政府，對於此一邀請，她表示「非常感謝柯文哲的肯定」。

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