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    新竹市立棒球場本週五回歸開賽 周邊美食地圖攻略搶先掌握

    新竹市立棒球場本週五回歸開賽、球場周邊美食地圖攻略搶先掌握，邀球迷來看球賽兼吃美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市立棒球場本週五回歸開賽、球場周邊美食地圖攻略搶先掌握，邀球迷來看球賽兼吃美食。（記者洪美秀攝）

    2022/07/19 13:00

    〔記者洪美秀／新竹報導〕1976年啟用的新竹市立棒球場，即將在本週五重新回歸，並由中華職棒味全龍隊從22日到24日與富邦悍將展開三連賽，新竹市府今天也公開棒球場周邊的美食地圖，像是30多年的古早味刈包店、香氣四溢的炒飯以及海鮮炸物攤和鴨香飯等，市府也邀請球迷來新竹棒球場看球，可邊看球邊吃美食，品嚐新竹在地美食。

    市府表示，位在民富街的古早味刈包店，開業30多年，三層肉肥而不膩，瘦肉滑嫩多汁，還有老闆娘自己炒的酸菜，再搭配老闆每天新鮮熬煮的四神湯，是當地受歡迎的小吃美食，對棒球場再次啟用開賽，老闆娘相當期待，希望美食能豐富大家看球賽的享受。

    此外，大人小孩都愛的炸物攤販，老闆也是30年前賣到現在，將海港直送的海鮮清洗乾淨、細細裹上地瓜粉再下鍋油炸，再以蒜頭跟胡椒粉提味，讓棒球場外的街口香氣四溢，都是必吃美食之一。

    此外，周邊還有快炒店的炒飯，一炒就是30年，不只台灣人喜歡，還吸引周邊園區的日本顧客，店家還提到，每到球賽期間，周邊總會聚集球迷，有學生也有上班族，2013年曼尼·拉米瑞茲來新竹打棒球時，全場大爆滿，當時他在外面炒飯聽到球場內的聲音嚇一跳，很期待球場風華再現。

    市府表示，除棒球場周遭美食，球迷也可從新竹車站步行到棒球場，可經過城隍廟、北門街，同樣可以品嚐新竹在地小吃，像是鴨香飯、滷肉飯、軟嫩Q彈的燒麻糬、一口接著一口的汕頭沙茶牛肉鍋、爆漿多汁的城隍包以及皮Q肉嫩口感極佳的豬腳湯等，都會讓人吃了愛不釋手，邀請球迷來看球外，也能來品嚐新竹在地美食。

    新竹市立棒球場本週五回歸開賽、球場周邊美食地圖攻略搶先掌握，像是刈包和四神湯，都是不能錯過的在地美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市立棒球場本週五回歸開賽、球場周邊美食地圖攻略搶先掌握，像是刈包和四神湯，都是不能錯過的在地美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市立棒球場本週五回歸開賽、球場周邊美食地圖攻略搶先掌握，像是炒飯等，都是不能錯過的在地美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市立棒球場本週五回歸開賽、球場周邊美食地圖攻略搶先掌握，像是炒飯等，都是不能錯過的在地美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市立棒球場本週五回歸開賽、球場周邊美食地圖攻略搶先掌握，像是粒粒分明的炒飯，都是不能錯過的在地美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市立棒球場本週五回歸開賽、球場周邊美食地圖攻略搶先掌握，像是粒粒分明的炒飯，都是不能錯過的在地美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市立棒球場本週五回歸開賽、球場周邊美食地圖攻略搶先掌握。（記者洪美秀攝）

    新竹市立棒球場本週五回歸開賽、球場周邊美食地圖攻略搶先掌握。（記者洪美秀攝）

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