台北上海雙城論壇恐最後一屆？ 高虹安談竹市城市交流

台北上海雙城論壇恐最後一屆？民眾黨新竹市長參選人高虹安今天在等家寶寶圓夢計畫活動上表示，指新竹市是重要科技戰略城市、未來當選市長會續推國際城市交流。（記者洪美秀攝）

2022/07/19 12:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕台北市與上海市的雙城論壇恐成為最後一屆？民眾黨新竹市長參選人高虹安今天也針對此話題表示，雙城論壇並非台北市長柯文哲所創，城市的交流很重要，而新竹市因為是科技城，更是台灣科技成為全世界角力的重要城市地位，未來她當選市長，一定會加速推動城市交流，展現竹市國際化與國際城市的地位。

高虹安說，城市交流對城市的發展很重要，了解哪些城市能與新竹市有友好的關係或更深的締結關係，她認為溝通協調很重要，就像最近高雄市也與其他城市做姐妹市，這些都值得參好。

對媒體詢問台北上海雙城論壇可能是最後一屆，如何看待城市的交流及兩岸交流。高虹安說，雙城論壇的城市交流不是只在柯文哲市長任內，城市交流最重要的心態是要跟其他城市交流及做姊妹市。

她說，新竹市很多科技企業對國際交流並不陌生，國際城市的交流很重要，就像她曾有在美國矽谷及中國城市工作的經驗，對城市交流她不會陌生，她認為新竹市與新加坡有同樣的生活背景，她未來當選市長，也會努力去推動。

對於中國與台灣兩岸的交流，高虹安說，目前兩岸的交流就是以民主自由平等互動為原則，當然城市交流的部分，兩岸雖在政治上較少交流，但經貿的交流互動仍很多，她認為，若以國家與國家的對話還是有政治敏感度，但若是城市間的交流，應該可以透過經貿及正向的方向來交流，就如同總統蔡英文在國慶日所提的，要與世界加好友般，她相信城市交流有必要且重要，未來也會努力推動。

台北上海雙城論壇恐最後一屆？民眾黨新竹市長參選人高虹安今天在等家寶寶圓夢計畫活動上表示，新竹市是重要科技戰略城市、未來當選市長會續推國際城市交流。（記者洪美秀攝）

台北上海雙城論壇恐最後一屆？民眾黨新竹市長參選人高虹安今天在等家寶寶圓夢計畫活動上表示，指新竹市是重要科技戰略城市、未來當選市長會續推國際城市交流。（記者洪美秀攝）

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