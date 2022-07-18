送物資提社福建議 高虹安：應提高臨托服務時數

民眾黨新竹市黨部主委高虹安牽線新竹市善心企業，捐贈唾液快篩、紫外線殺菌燈、麵包點心等給營隊學童。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/18 13:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市智障福利協進會每年暑假舉辦「慢飛天使暑期營隊」，為身心障礙學童提供暑期照顧服務。民眾黨新竹市黨部主委高虹安牽線新竹市善心企業，今捐贈唾液快篩、紫外線殺菌燈、麵包點心等給予營隊學童，希望所有慢飛天使學童都能夠健康、快樂地度過這個暑假。

高虹安表示，新竹市目前的臨時托育服務每年補助最高上限是240小時，對於單親家庭、中低收入戶或家中有狀況比較特殊的孩子的家庭來說，是不夠的。未來當上新竹市長，會針對單親家庭、中低收入戶或家中有狀況比較特殊的孩子等的家庭，提高臨時托育服務每年的補助時數上限，完善婦幼政策、加強社會安全網，讓每個家庭都能得到妥善的照顧。

高虹安表示，因為收到新竹智協與地方人士的消息，暑期營隊希望能有快篩和更多資源來照顧學童，她牽線地方善心企業，共捐贈快篩、紫外線殺菌燈與麵包點心等，給予營隊學童使用。

高虹安表示，因為營隊的學童是比較特別的「慢飛天使」，不適合使用容易在檢測時有異物感的鼻腔快篩，她特別選擇唾液快篩，確保學童們安全無虞地使用並記錄自己的身體狀況，並保障營隊能夠順利進行，降低疫情的影響。

高虹安表示，麵包後續會持續供應營隊的學童們，感謝新竹智協和新竹市建華國中能夠每年來舉辦這個營隊，提供慢飛天使的家長們在暑期能有一個喘息的機會。

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