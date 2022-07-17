蟑螂？女子看電影下身一陣癢 低頭驚見狼爪伸出

女子電影看到一半，突然覺得腿一陣癢，低頭一看才發現被色狼吃豆腐。示意圖，圖中人物與此新聞無關。（資料照）

2022/07/17 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕新竹巨城出現摸腿色狼！一名女子在社群媒體上表示，日前到巨城威秀影城看電影時，電影播放到一半，突然遭到隔壁男子偷摸大腿，男子行徑被發現後，便假裝上廁所，直接逃離現場。

「提醒各位女生去看電影請小心！」受害女子在臉書社團「新竹爆料公社」發文表示，她7月8日晚上看電影時，突然覺得大腿癢癢的，原本以為是蟑螂，想不到往下一看，竟然是隔壁男子，用外套蓋住手臂，只露出手指偷偷撫摸她的大腿，「因外套是深色的所以手的顏色非常明顯，非常確定是手在摸我。」

後來，這名男子將外套放在位置上，假裝去上廁所，便再也沒有回來，受害女子等電影放映結束後報警處理，警方在昨天（16日）通知她有嫌疑人可以指認，她也一眼就認出，而且，這名男子還喬裝打扮，戴上了眼鏡離開，讓女子懷疑根本是意圖犯案，「中途離開還用小跑步的逃跑！我嚴重懷疑他可能是慣犯這麽專業！」

文章曝光後，引發網友討論，「以為買到4Dx電影，結果隔壁死豬（4d）哥」、「支持遇到直接巴下去！」、「這種的變態都不能放過」、「難怪前陣子我也覺得大腿癢癢」、「這種慣犯 希望大家不要姑息，勇敢報案。不要縱容讓後面有更多被害者」。

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