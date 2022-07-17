柯文哲「過河拆橋」？沈慧虹：再怎麼抹黑 也不能抹黑我的專業！

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右二）前往竹蓮寺參拜，祈求佛祖庇佑新竹市民安居樂業。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/17 12:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕今天是農曆六月十九日觀世音菩薩聖誕，民進黨新竹市長參選人沈慧虹上午前往竹蓮寺與金山寺兩大信仰中心參拜，祈求佛祖庇佑新竹市民安居樂業。

沈慧虹表示，信仰讓民眾心靈平安，市政則是讓民眾生活平安，她也虔誠向觀音菩薩祈求國泰民安、風調雨順，盼以觀音庇佑眾生的精神，創造市民幸福，讓市民安居樂業。

沈慧虹前往竹蓮寺和金山寺，現場湧入許多參香民眾，她也逐一向大家致意問候，隨後分別向竹蓮寺主委、新竹市議會議長許修睿，及金山寺主委饒圳榮請益。沈慧虹在金山寺也用客語，向現場鄉親打招呼，展現親和力，獲得民眾熱情回應與支持。

有媒體詢問，未來桃竹「智慧連線」當選後的願景為何？沈慧虹表示，桃竹是共同生活圈，往來一直很密切，尤其竹科是科技、研發重鎮，桃園是製造大縣，桃竹連線代表的就是台灣最重要的科技走廊。

另外，針對台北市長柯文哲昨日批評新竹交通，沈慧虹表示，她擔任交通處長與副市長期間，不只推動寶山路調撥車道、光復路時制重整、經國大橋智慧號誌，在市區也做了東大路的示範道路計畫，天空纜線下地，讓行人、行車都更有空間，大家都很清楚這些年的改變。

至於行政院張景森政委在臉書發文tag沈慧虹，是否在暗指柯文哲「過河拆橋」？沈慧虹重申，台北忠孝橋引道拆除是集結交通、都市規劃與文史團體的集體智慧，2014年的時機成熟、規劃也都已經做好，她時任柯文哲的交通顧問，主動提出建議讓他做決策，現在卻為了選舉一直在摧毀她的專業，「再怎麼抹黑，也不能抹黑我的專業！」強調「政治，無非就是找回良心！」

國民黨新竹市長候選人林耕仁也到竹蓮寺參拜觀音菩薩，為市民祈福保佑平安，也提出「市民安心保」的政策；隨後前往竹蓮市場掃街拜票，關心攤商並爭取民眾支持。林耕仁說會廣納建言、認真把每個好的想法彙整融入政見，在「舒適減壓，永續新竹」的施政藍圖下，開展出更加全面、符合市民期待的政見。

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