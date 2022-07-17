失智翁便溺失禁 遭兒脫光衣噴冷水

市府接獲通報後，出動社工將長者送醫。（圖由市府提供）

2022/07/17 09:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕日前有民眾發現，新竹市一處透天厝有男子拿水管對著一名全裸老人沖冷水，不但用三字經訓斥老人家，甚至拿起掃把一度作勢要動手打人，經民眾向媒體爆料；新竹市社會處對此表示，接獲通報已立即訪視，陪同該名年長者就醫，目前也提供到宅沐浴、家務整理、陪同就醫等事項協助。

社會處表示，上月27日接獲民眾通報後，社工立刻到個案家訪視，經查個案領有失智輕度身障證明，無領取社福津貼或補助，自我照顧能力日益退化，和家屬討論後先協助個案就醫，29日進行住院前的PCR篩檢，同步連結長照服務、完成失能評估，也媒合短期機構安置服務資源。

經就醫後，個案於本月13日出院，家屬決定申請身心障礙生活補助，並領取愛心卡。由於個案經醫師評估符合身障鑑定重度資格，市府將持續協助後續審查工作。

附近居民指控，事發處是一名老里長的住家，遭虐的是里長的兒子，施虐者是里長的孫子，由於里長兒子失智，加上行動不便，平日由孫子照顧其生活起居。且孫子因為上大夜班，回家又要照顧失智父親，懷疑因情緒壓力大，導致脾氣失控。

爆料民眾指出，當天忽然聽見一連串叫罵聲，只見一名全身赤裸老人，遭一名男子拿水管沖噴冷水，口中還一直罵髒話，抱怨老人隨地大小便。目擊民眾因為實在看不下去，才會向媒體爆料並通報社會處前往關心。

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