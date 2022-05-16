清華校長宿舍改作幼兒園 延攬優秀青年教授

清華大學校長高為元捐出校長宿舍，作為教職員子女幼兒園。（圖由清大提供）

2022/05/16 10:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為延攬優秀青年教授，清華大學校長高為元捐出位於校園內的校長宿舍，作為清華教職員子女幼兒園。高為元表示，海內外許多青年教授考量是否應聘的重要因素，就是子女的教育環境，設立具清華特色的優質非營利幼兒園，將為大學攬才及留才更添優勢。

清華大學教職員子女幼兒園將招收3至5歲兩班共60名幼兒，近日已完成經營法人公開甄選，即將進行房舍整修，預計明年開園。優先招收清華教職員工子女，若有餘額也將開放招收社區中低收入、特殊境遇等弱勢家庭子女。根據非營利幼兒園收費標準，第一胎子女月繳2000元、第二胎1000元，第三胎則是免費。

清華大學指出，校長宿舍為傳統的日式建築，建坪約42坪，座落在百年榕樹、松樹環繞、花草扶疏的院落中。局部整修除了活化校長宿舍，還包括隔壁的1戶教師宿舍，中以風雨走廊相連。

清華大學人類所助理教授林浩立聽到校長要捐出宿舍作為教職員幼兒園，直說 「太好了！這說明校長真的很瞭解我們的需求。」他說，兒子4歲的時候，有段時間送到竹東的幼兒園，每天接送得來回開將近1個小時的車，尤其碰到下班尖峰塞在車陣中，真是急得不得了。

清華大學生資所助理教授張筱涵2018年以玉山青年學者身分獲聘從海外回母校任教，女兒目前也正在上幼兒園的年紀。她認為，清華在校內設立教職員幼兒園，對於從海內外來校任教的青年教師絕對是很大的幫助，教師將有更多時間投入教學及研究。

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