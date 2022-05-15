竹市居家照護關懷中心加入手譯員、外語翻譯員生力軍

新竹市居家照護關懷中心加入手譯員、外語翻譯員。（記者蔡彰盛攝）

2022/05/15 12:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅今宣布，針對特殊個案，新竹市居家照護關懷中心提供手語協助與外籍人士關懷照護2大貼心服務。市府說明，手語協助由社會處與專業手譯員服務；外籍人士則由勞工處和警察局外事科人員協助，提供疫調與後續照護服務。

市府表示，竹市居家照護關懷中心03-5320900專線，全天24小時由專人提供疫情期間相關諮詢，因應目前每日確診個案約2成是外籍人士，與其他特殊個案，新加入外語翻譯與手譯2貼心服務。

社會處表示，日前接獲一名確診個案家庭需要手語服務，經了解，該確診個案為一名2歲小孩，同住家庭中的4位大人均為聽障人士，著急的爸爸因孩子發燒尋求市府協助，社會處同仁與專業手譯員開啟與該家庭的多方視訊，初步了解家庭成員的健康狀況與需要協助的問題。

社會處表示，相關醫療專業問題也與衛生局同仁討論，除完成該家庭的疫調，針對問題也提供即時、正確的解答，如同住家人應獨立房間、避免互相傳染、家人屬居家隔離對象不能出門等生活與防疫相關資訊，並協助預約後續的視訊診療。

其中，當時因確診孩子持續發燒，爸爸擔心有緊急就醫問題，社會處也請爸爸使用110視訊通報APP，若在半夜發生可使用該系統請求協助送醫。此外，視訊過程因爸爸擔憂孩子狀況，溝通一度對不上，手譯員也視情況居中協調，透過手語帶來的信任感與安定感，讓該家庭從起初的緊張、焦慮，到後來就醫時情緒相對穩定。

市府表示，因應防疫期間許多醫療專業問題，社會處也會優先媒合具醫療背景的手譯員提供服務，提升整體服務品質。

新竹市居家照護關懷中心加入手譯員、外語翻譯員生力軍，市長林智堅（右二）前往巡視。（記者蔡彰盛攝）

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