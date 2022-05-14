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    竹市人口數倒退主因：7326人因疫情2年未返台被除籍

    疫情影響國外民眾返台、新竹市兩年來已7326人遭強制除籍遷出、導致總人口數不增反倒退。（記者洪美秀攝）

    疫情影響國外民眾返台、新竹市兩年來已7326人遭強制除籍遷出、導致總人口數不增反倒退。（記者洪美秀攝）

    2022/05/14 21:34

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市總人口數下滑倒退的警訊竟是受武漢肺炎影響！新竹市府民政處調查戶政資料，解析竹市人口數不增反倒退的主要原因，竟是因2年多來，竹市在籍者因無法返台遭戶政單位強制遷出除籍，經統計，已有7326人，光是今年就有3千多人，未來只要疫情趨緩，國外民眾返台，被遷出人口就可恢復在籍身份。

    市府民政處分析表示，台灣滯留國外被強制除戶的情況以六都最明顯，以今年4月人口統計為例，台北市的社會增加為負1萬2097人、新北市為負1萬3658人，都是遷出數字偏高導致。即使近年吸引外地民眾遷入的桃園市，4月遷出1萬3049人，也比遷入的9172人足足多3877人。

    市府表示，按戶籍法第16條第3項前段規定：「出境2年以上，應為遷出登記。」同法第42條規定：「依第16條第3項規定應為出境人口之遷出登記者，其戶籍地戶政事務所得逕行為之。」疫情導致戶籍人口下滑已是全國現象，待疫情減緩、滯留國外民眾返台後，可望恢復設籍正常數字。

    市府表示，竹市今年人口社會增加與自然增加狀況，今年4月新竹市遷入1612人，遷出2840人，社會增加負1228人，被強制代辦遷出的就有1373人。若以新竹市今年1到4月人口出生比死亡多33人，人口仍呈自然增加。

    經統計，疫情爆發後的109、110年到111年4月，新竹市被強制除籍遷出的達7326人，光今年已有3千多人，竹市的情況與雙北、桃園等全國各縣市都相同，未來待疫情趨緩、國外民眾返台，這些被遷出人口應該就能恢復。

    經統計，受疫情影響，台灣109年首次出現總遷出大於總遷入的特殊現象。內政部統計，該年全台遷出98萬229人、遷入94萬6251人，社會增加為負3萬3978人。到去（110）年，全國遷出人口更達107萬6713（遷入92萬703人），社會增加的負值達15萬6010人。

    以今年4月為例，六都總遷入8萬4281人、遷出13萬4824人，照理六都應較吸引人口遷入，但社會增加仍為負的5萬543人，究其原因就是滯留國外的民眾因疫情遭強制除戶遷出的人口數。

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