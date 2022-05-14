陽明交大宣佈即起遠距教學到學期末 清大下週決定

陽明交大今天一早宣佈即起遠距教學到學期末。（記者洪美秀攝）

2022/05/14 14:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕隨著教育部鬆綁大專院校因疫情而採取遠距教學演練的時程與規定，多所大學都宣佈採遠距教學到這學期末，陽明交大也在今天一早宣佈，各校區採遠距教學到學期末，而清華大學則表示，目前校方公佈的是到5月24日採遠距教學，下週將召開校內會議後宣佈。

陽明交大今天一早在防疫通報資訊公告全校從16日起暫停實體授課，並採遠距教學到本學期結束，此訊息一出獲多數學生與教授的認同與支持，強調目前疫情嚴竣，陽明交大又有跨縣市等多個校區，採取遠距教學是減少疫情交叉感染機會。

陽明交大防疫小組指出，截至目前陽明交大全校約130餘名學生與教職員確診，所有防疫資訊與疫情足跡也公開在校園防疫專區網頁，讓全校師生可以輕易掌握目前校內防疫現況，同時呼籲避免群聚活動與集會，各校區宿舍或館舍，基於風險及管理考量，得制定相關規範。

因應校內疫情升溫，陽明交大學生自主成立志工團，除設計LINE@機器人提供校內防疫訊息外，也針對正在隔離中的同學成立一對一疫情關懷志工服務。

清華大學表示，日前已宣佈遠距教學到5月24日，至於是否暫停實體教學、延長遠距教學到學期末將進行校內的討論，會考量學生實驗室進程與實體測驗等運作，下週對外宣佈。

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清華大學表示遠距教學原訂到24日，是否延長到學期末，將在下週討論後宣佈。（記者洪美秀攝）

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