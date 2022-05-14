竹市國三生下週採線上遠距教學 會考開設78間防疫試場

新竹市國三生下週採線上遠距教學、但各校都會確實點名，掌握學生健康狀況。（記者洪美秀攝）

2022/05/14 12:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年度的國中教育會考下週六、日（21、22日）登場，新竹市府日前也宣布竹市國三生下週採線上教學5日，市長林智堅表示，竹市已開設78間第二類備用試場，供居家隔離、自主防疫、居家檢疫或有發燒、呼吸道症狀的考生分流應試，並安排獨立出入動線、獨立廁所，降低接觸風險。

林智堅日前巡視國中會考的整備情形，要求各單位與考場學校以最高規格規劃試場防疫措施，為竹市5101名考生健康及應試權益把關。原本第二類備用試場從原本20間加開到78間，以利各類考生分流應試，提醒正在自主防疫、居隔等3類考生，或出現疑似症狀的考生務必將口罩確實戴好，前往考場時需由親友接送或步行，不得搭乘大眾交通工具。

林智堅說，111年國中教育會考5月21到22日登場，應試學生需全程配戴口罩、如實量測體溫；但確診者考生不得應試，可參加補考，詳細方案待教育部定案後，會在第一時間讓考生及家長知悉。

同時，今年國中會考不開放陪考，惟身心障礙、重大傷病、懷孕等特殊考生可申請由一名親友陪考。市府已在新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商和光復高中等5大考場設置「家長連絡區」，國中各校於休息時間安排輪值教師提供考生協助，並有考生服務隊，協助考生大小事。

另今年考場試務人員、監試委員、考場服務隊、考生服務隊及申請陪考的家長，都應完整接種3劑COVID-19疫苗；若僅完整接種2劑COVID-19疫苗者，則需提供考前48小時內抗原快篩（含家用快篩）檢驗陰性證明。

此外，為降低考生染疫及居家隔離風險，國三學生從16日到20日改為線上遠距教學，但各校需確實點名、掌握學生健康狀況，另各考場20日下午會開放考生看考場。

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新竹市國三生下週採線上遠距教學、因應會考、竹市開設78間防疫試場，市長林智堅也視察了解防疫試場的整備情形。（記者洪美秀攝）

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