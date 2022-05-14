為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    竹市國三生下週採線上遠距教學 會考開設78間防疫試場

    新竹市國三生下週採線上遠距教學、但各校都會確實點名，掌握學生健康狀況。（記者洪美秀攝）

    新竹市國三生下週採線上遠距教學、但各校都會確實點名，掌握學生健康狀況。（記者洪美秀攝）

    2022/05/14 12:28

    〔記者洪美秀／新竹報導〕今年度的國中教育會考下週六、日（21、22日）登場，新竹市府日前也宣布竹市國三生下週採線上教學5日，市長林智堅表示，竹市已開設78間第二類備用試場，供居家隔離、自主防疫、居家檢疫或有發燒、呼吸道症狀的考生分流應試，並安排獨立出入動線、獨立廁所，降低接觸風險。

    林智堅日前巡視國中會考的整備情形，要求各單位與考場學校以最高規格規劃試場防疫措施，為竹市5101名考生健康及應試權益把關。原本第二類備用試場從原本20間加開到78間，以利各類考生分流應試，提醒正在自主防疫、居隔等3類考生，或出現疑似症狀的考生務必將口罩確實戴好，前往考場時需由親友接送或步行，不得搭乘大眾交通工具。

    林智堅說，111年國中教育會考5月21到22日登場，應試學生需全程配戴口罩、如實量測體溫；但確診者考生不得應試，可參加補考，詳細方案待教育部定案後，會在第一時間讓考生及家長知悉。

    同時，今年國中會考不開放陪考，惟身心障礙、重大傷病、懷孕等特殊考生可申請由一名親友陪考。市府已在新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商和光復高中等5大考場設置「家長連絡區」，國中各校於休息時間安排輪值教師提供考生協助，並有考生服務隊，協助考生大小事。

    另今年考場試務人員、監試委員、考場服務隊、考生服務隊及申請陪考的家長，都應完整接種3劑COVID-19疫苗；若僅完整接種2劑COVID-19疫苗者，則需提供考前48小時內抗原快篩（含家用快篩）檢驗陰性證明。

    此外，為降低考生染疫及居家隔離風險，國三學生從16日到20日改為線上遠距教學，但各校需確實點名、掌握學生健康狀況，另各考場20日下午會開放考生看考場。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    新竹市國三生下週採線上遠距教學、因應會考、竹市開設78間防疫試場，市長林智堅也視察了解防疫試場的整備情形。（記者洪美秀攝）

    新竹市國三生下週採線上遠距教學、因應會考、竹市開設78間防疫試場，市長林智堅也視察了解防疫試場的整備情形。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白沙屯媽祖北港進香與會考撞期 雲林考前3天連續廣播提醒不放鞭炮
    2022/05/10 14:15

    白沙屯媽祖北港進香與會考撞期 雲林考前3天連續廣播提醒不放鞭炮
    國中會考5/21登場 北市98％國九生下週演練遠距教學
    2022/05/09 12:38

    國中會考5/21登場 北市98％國九生下週演練遠距教學

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    會考照常舉行 居隔居檢生隔離應試
    2022/05/06 05:30

    會考照常舉行 居隔居檢生隔離應試
    國中會考居隔居檢考生不接觸一般考生 教育部：免出示快篩陰性證明
    2022/05/05 16:15

    國中會考居隔居檢考生不接觸一般考生 教育部：免出示快篩陰性證明

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    會考在即 彰縣衛生局：高峰期60至100考生確診、1800到3000人隔離
    2022/05/04 15:08

    會考在即 彰縣衛生局：高峰期60至100考生確診、1800到3000人隔離
    潘文忠︰國中會考規劃隔離試場 確診考生才能補考
    2022/05/04 10:28

    潘文忠︰國中會考規劃隔離試場 確診考生才能補考
    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播