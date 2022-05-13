為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    竹市再幾年恐倒退跌破45萬人 民代籲提人口紅利政策

    新竹市再幾年人口數恐倒退跌破45萬人、民代籲提人口紅利政策，對此市府表示已推出多項幼兒福利政策並打造全齡宜居城市，讓年輕人敢生能養。（記者洪美秀攝）

    新竹市再幾年人口數恐倒退跌破45萬人、民代籲提人口紅利政策，對此市府表示已推出多項幼兒福利政策並打造全齡宜居城市，讓年輕人敢生能養。（記者洪美秀攝）

    2022/05/13 14:01

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雖是全台最年輕的城市，但受全台少子化影響、竹市人口數也逐年倒退，再過幾年恐倒退跌破45萬人，市府雖推出多項幼兒福利政策，鼓勵生育，但台灣人口逐漸老化及人口負成長，是國家競爭力倒退警訊，就連最年輕的新竹市都難以躲過此浪潮。市議員曾資程呼籲中央及地方應鼓勵生育，維持人口紅利及人口正成長，才能提高國家競爭力。

    行政院主計總處近日公布10年一度的人口普查初步統計結果，受少子化及高齡化影響，台灣109年常住人口為2383.4萬人，近10年平均年增率降到0.3％，人口成長持續趨緩。

    而全台從106年開始，總人口的老化指數（指老年人口數與幼年人口數之比）也突破100％，依據內政部統計，110年底台灣的老化指數已到136.30%，110年老化指數低於100％的，僅有3個縣市，分別是新竹市81.77%，其次為新竹縣83.55%以及桃園市94.79%。

    雖新竹市仍是全台最年輕的城市，但全台人口老化及倒退的浪潮也襲向竹市，市議員曾資程表示，竹市老化指數全台最低，歸功於年輕人口湧入新竹科學園區落地生根，但近年來，少子化浪潮襲捲，讓生育率高的竹市也快hold不住。

    依據竹市戶政資料，竹市人口數最高峰在110年9月有45萬2882人，但之後逐月減少，111年4月較111年3月減少1195人（45萬0494人），即將跌破市長林智堅在109年6月29日迎接的第45萬名市民，受大浪潮影響，竹市人口減少趨勢恐有擴大跡象。

    曾資程憂心表示，人口結構的改變，也反映出國家的競爭力，無論是交通建設、財政經濟、教育文化及科技、衛生福利勞動、農業環保、都市計畫、外交國防等都需要調整，呼籲中央及地方應鼓勵生育，維持人口紅利及人口正成長，才能提高國家競爭力。

    對此，市府表示，竹市是全台最年輕城市，也完善各項幼兒及福利措施，就是要讓年輕人敢生能養，對全台人口數倒退的警訊，會嚴正面對，也會透過建設，打造全齡的宜居城市。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    研之有物》媽媽我不想努力了！想多生一個？研究顯示：爸爸先當「神隊友」
    2022/02/14 14:15

    研之有物》媽媽我不想努力了！想多生一個？研究顯示：爸爸先當「神隊友」
    中國未富先老 最快今年人口負成長
    2022/01/31 05:30

    中國未富先老 最快今年人口負成長

    業者挺醫護送塑崩褲 網淚：揪甘心
    60年最低 中國去年人口增長僅0.034％
    2022/01/18 05:30

    60年最低 中國去年人口增長僅0.034％
    人口連2年負成長 去年新生兒剩15.3萬再創新低
    2022/01/11 05:30

    人口連2年負成長 去年新生兒剩15.3萬再創新低

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播