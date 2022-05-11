竹市單日破近千例確診 39校持續停課或停班

新竹市單日破近千例確診、39校因確診個案持續停課或停班。（市府提供）

2022/05/11 14:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局今天公佈竹市新增996名確診個案，單日破近千例、今年已累計4936名確診個案，已分別就醫、或到集中檢疫場所及居家照護，住院中的確診者有58人，而中症患者有8人，0人死亡。居家隔離者有515人、居家照護者有2755人，另有39校因確診持續停課或停班。

衛生局提醒，指揮中心公告，從明天（12日）起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫民眾，若快篩陽性，可透過遠距醫療方式，由醫師確認快篩結果後即可通報確診，不需再進行PCR採檢。

若民眾自覺有症狀或快篩陽性， 可自行前往國軍社區篩檢站（上午09至12時，13至16時）、國軍醫院急診室外採檢站（上午09至12時）、馬偕醫院（13至16時），以及「COVID-19指定社區採檢院所」，經醫師評估後進行PCR採檢，也可電洽關懷中心專線：03-532-0900諮詢。

由於疫情持續嚴竣、也呼籲市民配合防疫規範，落實自我防疫，佩戴口罩、勤洗手和保持社交距離；同時符合資格者盡速完成疫苗接種。

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