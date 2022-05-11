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    竹市明起發送確診關懷包 居隔者發快篩劑、親友可代為領取

    新竹市府明起發送確診關懷包、居隔者發快篩劑、親友可代為領取。（記者洪美秀攝）

    新竹市府明起發送確診關懷包、居隔者發快篩劑、親友可代為領取。（記者洪美秀攝）

    2022/05/11 13:11

    〔記者洪美秀／新竹報導〕確診或居隔了、卻無人關心？新竹市長林智堅今天表示，市府明天起啟動「確診關懷包便利帶」服務，開放「確診者」的親友可到區公所代領防疫物資，確診者的同住者的快篩試劑（成人3劑、高中職以下學生2劑）也可一併領取。只要確診者接獲衛生所關懷電話通知或收到CDC門號0911-514588發送的確診簡訊，就可委託親友到居住地區公所領取關懷物資，即領即用。

    市府表示，中央流行疫情指揮中心已調整確診者匡列模式，僅確診者的同住家人會被匡列居家隔離，職場的同事由機關、機構採取自主應變措施，校園的同班同學實施3天防疫假，不需居家隔離。

    民政處表示，目前密切接觸者的認定，以家戶為核心，市府也調整防疫策略，除開通居家關懷照護中心專線服務，也轉換防疫物資發放模式，改以確診者同住家人、單一家戶為單位，配給關懷包和快篩試劑。

    民政處指出，若市民朋友有同住家人或本人確診，可在收到衛生所關懷通知電話後，指定非同住親友，憑確診者本人身分證或健保卡（拍照亦可），到居住地區公所代領防疫關懷包，受匡列同住者也會發配快篩試劑，成人3劑、高中職以下學生2劑，採以確診者為核心、家戶為單位，發放篩劑、餅乾、泡麵等防疫物資。

    民政處提醒，關懷包「便利帶」方案5月12日啟動，週一到週五上午8點到12點、下午2點到晚上7點，六、日的8點到12點都有服務，且於確診者進行居家照護7+7天期間皆可領取，但確診者及同住家人不可自行出門，需委託非同住親友代行，民眾可依家戶狀態評估是否領用，不必爭先搶領。

    若是行動不便或無同住親友者，也可電洽新竹市居家關懷照護中心：03-532-0900，由轄區里幹事提供協助。

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    新竹市府明起發送確診關懷包、居隔者發快篩劑、親友可代為領取。（市府提供）

    新竹市府明起發送確診關懷包、居隔者發快篩劑、親友可代為領取。（市府提供）

    新竹市府明起發送確診關懷包、居隔者發快篩劑、親友可代為領取。（市府提供）

    新竹市府明起發送確診關懷包、居隔者發快篩劑、親友可代為領取。（市府提供）

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