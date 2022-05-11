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    首頁　>　新竹市

    新竹市長選舉民進黨提名 野百合世代鄭宏輝力拚徵召出線動作多

    綠營新竹市長人選未定、但積極表態參選市長的行政院政務顧問鄭宏輝近期動作頻頻，並力拼「新竹鄭文燦」模式，希望獲黨中央獲徵召出線。（記者洪美秀攝）

    綠營新竹市長人選未定、但積極表態參選市長的行政院政務顧問鄭宏輝近期動作頻頻，並力拼「新竹鄭文燦」模式，希望獲黨中央獲徵召出線。（記者洪美秀攝）

    2022/05/11 11:05

    〔記者洪美秀／新竹報導〕2022縣市首長大選倒數6個月，但新竹市長的選舉、各政黨的提名人選都未明，且可能成為全台唯一四腳督的選區，其中綠營積極爭取徵召提名的行政院政務顧問鄭宏輝近期動作頻頻，包括提出多項領先民調數據爭取黨中央青睞與曝光度，更力拚「新竹鄭文燦」模式、期許獲黨中央的徵召。

    同是台大畢業的野百合學運世代，鄭文燦畢業於台大社會系、台大國發所，鄭宏輝則是台大政治系及政研所畢業，鄭文燦曾任野百合學運決策小組的召集人，鄭宏輝也同屬學運世代，曾任國會助理。

    此外，鄭文燦曾任桃園市議員，2012年投入立委選戰失利，但2年後2014年挑戰市長百里侯順利當選。而鄭宏輝則連任五屆議員，2020年立委敗選後深耕基層，同樣在今年2022年宣布參選新竹市長。

    兩人都同樣在立委敗選後持續深耕基層，期許透過民意力量及聲音，投入百里侯的選舉。

    不過，鄭文燦經營桃園地方關係面面俱到，最大特色是「政通人和」，能最大化凝聚跨黨派支持者，是鄭文燦勝選的關鍵，鄭宏輝能否複製同樣的基層能力與經驗，也是黨中央考量的關鍵之一。

    民進黨中央對角逐竹市長選舉的人選未定，甚至提名辦法從初選改為徵召，就是希望擴大民意基礎，加上新竹市的選情特殊、是各政黨必爭的重中之地，鄭宏輝的深蹲及傾聽民意，能否獲黨中央及市長林智堅是否願意交棒，都成了重要關鍵，如今鄭宏輝想拚「新竹鄭文燦」模式，能否說服黨中央及林智堅，仍有待觀察。

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