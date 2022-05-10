竹市光埔重劃區居民喊「我們要空橋」 籲市府聽見在地聲音

新竹市光埔重劃區居民吶喊「我們要空橋」、籲新竹市府聽見居民的在地聲音。（記者洪美秀攝）

2022/05/10 16:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光埔重劃區空橋促進會居民今天下午齊聚怒喊「我們要空橋、拒絕地下連通道」，居民透過座談會方式，呼籲市府重視居民的聲音，抨擊市長林智堅自行擅改都市計畫，將居民期待、聯結慈雲路二側的空橋原始規劃作廢，欲改以地下道工程銜接，2萬多名住戶揚言要走上街頭抗議市長藐視民意。

新竹市府表示，慈雲路與埔頂三路口的連通方式，尚未定案。因過去住戶曾訴求「跨慈雲路的通學步道」，市府才會就該單一路口的人行天橋、地下道兩串連方案進行評估。對民眾訴求轉為「設置串聯關埔社區的12座空橋」以利商業發展，市府已發文各社區，期盼廣泛徵詢住戶意見。

市府表示，關埔地區都市計畫緣由，93年計畫當時是參考台北市信義計畫區的規劃經驗，原計畫設計12座連通橋，以連接8處商業區街廓並發展為商辦大樓，但後續實際開發多以住宅使用為主。

現慈雲路沿線大樓雖預留空橋串連空間，但因現況多為住宅大樓，將徵詢住戶意見；市府已發文給社區，後續將蒐集住戶意見進行討論，也會啟動相關規劃案。

促進會成員指出，慈雲路兩側的建案因應當年的都市計畫容積獎勵， 預留空橋及電扶梯，目的是提供市府進行每棟建物空橋的連結，打造新竹市的「信義區」； 但過去7年多來，市府聲稱沒有預算建置空橋，現在又突然宣布要建地下道，讓慈雲路周邊光埔居民有被欺騙的感覺。

居民憤怒表示，空橋是新興都會重劃區採用的立體聯結，再者，慈雲路下方有很多管路， 9米下還有一條161KV的高壓纜線，不論施工或對行人都非常危險；很多住戶擔心小孩到關埔國小需穿越慈雲路車流快速的危險馬路，更擔心做地下道，恐成街友溫床，且易成形成治安疑慮。

住戶氣憤表示，林智堅2018年選舉時曾承諾依關埔都市計畫著手規畫在埔頂三路與慈雲路設空中行人步道橋，並設無障礙電梯，經費約5千萬元。如今政見卻跳票；再者，目前慈雲路本來就有調撥車道架構橫越，為何市府不連結既定的空橋，早日讓學童安全行走。

居民說，市府一開始說沒預算建空穚，卻又抛出經費高出數倍的地下道工程，讓居民傻眼，抨擊是忽視居民的聲音，已揚言要到市府抗議，不排除採取更激烈的手段。

新竹市光埔重劃區居民今天吶喊「我們要空橋」、籲新竹市府聽見居民的在地聲音。（記者洪美秀攝）

新竹市光埔重劃區居民吶喊「我們要空橋」、籲新竹市府聽見居民的在地聲音。（記者洪美秀攝）

新竹市光埔重劃區的大樓幾乎都依都市計畫在二樓設置連結的空橋廊道。（記者洪美秀攝）

新竹市光埔重劃區的建案都依都市計畫設置連結空橋的廊道、居民也期許能透過連結空橋，提供住戶及學童通行的空間。（記者洪美秀攝）

新竹市光埔重劃區的建案都依都市計畫設置連結空橋的廊道、居民也期許能透過連結空橋，提供住戶及學童通行的空間。如今這些二樓的廊道都成了斷橋。（記者洪美秀攝）

新竹市光埔重劃區的建案都依都市計畫設置連結空橋的廊道、居民也期許能透過連結空橋，提供住戶及學童通行的空間。如今這些二樓的廊道都成了斷橋。（記者洪美秀攝）

新竹市光埔重劃區的建案都依都市計畫設置連結空橋的廊道、居民也期許能透過連結空橋，提供住戶及學童通行的空間。不要讓建案二樓的廊道成了斷橋。（記者洪美秀攝）

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