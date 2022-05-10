World Gym新竹國賓店未取得變更使照遭勒令停業 民代籲竹市府重罰

新竹市議員李妍慧指出，World Gym新竹國賓店未取得變更使照遭勒令停業、呼籲市府應重罰。（記者洪美秀攝）

2022/05/10 16:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員李妍慧近期收到民眾投訴指稱，World Gym世界健身俱樂部新竹國賓店至今還未取得市府核發的變更使用執照，卻仍開放會員持續運動，且讓會員找不到逃生路線，她痛批業者把市民安全放哪裡？呼籲市府應重罰嚴懲業者的行徑。

市府都發處表示，市府5月5日已辦理聯合稽查，該業者確實未完成相關使用執照變更、公安申報及室內裝修等作業，已違反建築法相關法規，由於業者未完成改善，已依建築法要求業者應立即停止使用、暫停營業。

對此，業者表示，已在補件進行相關的申請程序，會保障會員的權益。

李妍慧說，健身房業者World Gym世界健身俱樂部新竹國賓店，位在新竹國賓大飯店地下一樓，消防安全極為重要，卻在尚未領得使用執照的情況下，擅自從4月27日起偷跑違法營業14天，市府聯合稽查後已勒令業者停業，要求業者7天內提出說明。

由於業者過去在全台各店都有相同的狀況，新竹市議員李妍慧痛批業者「把市民安全放在哪裡？」呼籲市府勿枉勿縱，嚴格把關，並依據建築法第86條重罰。

李妍慧說，開幕已14天的World Gym新竹國賓店，上週四市府接獲民眾陳情到現場聯合稽查，發現變更使用執照仍在審核程序，尚未通過消防安檢，當場被要求補件並依照法令不得營業。

但該場館並未停止營業，截至9日晚間場館內仍擠滿會員在運動，且教練、櫃檯人員對違法營業都表示不知情，不僅教練課照常進行，現場還有多組參觀客人，由業務帶領介紹各項設施，已經是正常營業規模。

李妍慧說，業者過往在其他縣市早有相同案例，如今又明知故犯，讓上百名新竹地區的民眾繳上千元的會費，在有安全疑慮的場館內運動，實在不可取，呼籲市府勒令停業通知後，應根據建築法第86條「擅自使用者，處以建築物造價千分之五十以下罰鍰，並勒令停止使用補辦手續；其有第五十八條情事之一者，並得封閉其建築物，限期修改或強制拆除之」重罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法