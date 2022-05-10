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    世界紙飛機大賽在奧地利 台灣代表陽明交大學生沈立謙明天出發

    陽明交大學生沈立謙赴奧地利、將代表台灣征戰世界紙飛機大賽。沈立謙（中）拿到台灣區飛遠冠軍（Red Bull提供）

    陽明交大學生沈立謙赴奧地利、將代表台灣征戰世界紙飛機大賽。沈立謙（中）拿到台灣區飛遠冠軍（Red Bull提供）

    2022/05/10 12:13

    〔記者洪美秀／新竹報導〕2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽日前舉辦台灣決賽，由陽明交通大學機械工程研究所碩一沈立謙以35.48公尺飛行距離奪冠，11日將出發前往奧地利，代表台灣出戰5月13、14日舉行的全球決賽，挑戰來自世界各地的紙飛機好手。

    陽明交大表示，紙飛機大賽包含飛久、飛遠及花式三大項目，由主辦方提供A4紙，讓參賽者摺出最完美的飛機參賽。

    首次參賽的沈立謙在地區初賽分別以飛久8秒、飛遠24公尺的成績進入全國決賽。為參與決賽，他在摺法下更多功夫，加上過往的學習經驗讓他了解這跟空氣動力學有關，紙飛機在空中受到重力、浮力、推力及阻力四力影響，這四個力量控制著飛機的飛行方向與模式。

    沈立謙說，紙飛機在空中能夠飛久與飛遠都有其講究之處，他以毫米差距摺出不同型態，持續練習、記錄，發現飛遠的紙飛機多採標槍型，外型細長機翼窄，射出去的飛行樣態直而平順，且飛行時由飛機頭帶動方向，要稍有重量才能有方向地帶領飛機；飛久的紙飛機特性是機翼大，且尾翼需要仰角，使飛機在下降時利用仰角尾翼產生阻力，能夠緩慢下降、拉長落地時間。

    今年全國決賽分為預賽與決賽兩部分，參賽須先通過預賽，進入前10強才能再「一飛高下」。在飛久項目較有信心的沈立謙，投擲兩次皆因墜落速度過快，無緣晉級。進行飛遠預賽時，他以飛行29公尺、第九名成績進入決賽，最終以35.48公尺飛行距離奪冠。

    即將代表台灣出賽，沈立謙希望能飛出45公尺以上的成績，為台灣爭光。且因紙飛機很輕，丟擲時臂力要強，腰部轉動也要有力，所以他也加強運動訓練，發揮最大效益。

    沈立謙說，玩紙飛機需有耐心，摺飛機的每個細節更要掌握，他因對摺紙飛機趣專注力夠，且做事較慢，是很適合他的比賽，家人朋友也對玩紙飛機能玩到出國比賽感到意外，並期他全力以赴、取得好成績。

    Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽是全球最大的紙飛機賽事。台灣決賽飛久、飛遠及花式項目中奪冠的彭楷宸、沈立謙、馬成發，將代表台灣出戰5月13、14日在奧地利的全球決賽，爭奪全球紙飛機之王。

    沈立謙在飛遠項目中飛出35.48公尺好成績（Red Bull提供）

    沈立謙在飛遠項目中飛出35.48公尺好成績（Red Bull提供）

    沈立謙分享飛遠的紙飛機多採標槍型（左）、飛久的紙飛機特性是機翼大（右）。（陽明交大提供）

    沈立謙分享飛遠的紙飛機多採標槍型（左）、飛久的紙飛機特性是機翼大（右）。（陽明交大提供）

    沈立謙持續練飛。（陽明交大提供）

    沈立謙持續練飛。（陽明交大提供）

    沈立謙持續摺紙飛機及練習飛行。（陽明交大提供）

    沈立謙持續摺紙飛機及練習飛行。（陽明交大提供）

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