竹市新增 336確診 全市累積 3282 確診個案

竹市今新增 336 名確診個案。（市府提供）

2022/05/09 14:15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市今新增 336 名確診個案，今年以來已累積 3282 名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中確診者有56人，居家隔離者為333人、居家照護者為2064人。

市府指出，竹市目前有32校因確診持續停課或停班，民眾欲關心各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，皆可上「新竹市教育網」查詢。

新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，9至13日天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗。衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

衛生局表示，今日起新竹市共15家社區診所加入「COVID-19指定社區採檢院所」行列，提供快篩陽性民眾或經醫師評估須採檢對象進行PCR檢測，務必先以電話預約聯繫，再前往診所，出門務必戴好口罩、切勿搭乘大眾運輸工具。診所名單可至COVID-19全國指定社區採檢院所地圖（https://reurl.cc/QjM9bM）查詢。

另，新竹市除既有社區篩檢站週一至五持續提供服務，今日起加入國軍醫院及馬偕醫院急診外PCR採檢站，國軍醫院服務時間為上午09-12時、馬偕醫院下午13-16時，分流篩檢人潮。衛生局提醒民眾，務必持快篩陽性檢體方可至醫院或診所採檢，若未持快篩陽性檢體民眾，則由醫師評估是否有篩檢需求，並另行收費。

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