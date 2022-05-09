林智堅：3千個日子打造下個世代的新竹市

新竹市長林智堅8年來向中央爭取超過265億經費推動大建設。（記者蔡彰盛攝）

2022/05/09 12:53

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅11日將赴議會進行第10屆第7次定期會施政報告，他表示，施政期滿倒數，近8年來3千個日子，他以「以人為本、相信專業、公大於私」3大關鍵堅持，解鎖新竹數十年的不可能，包括打通公道三、中油遷庫、改造棒球場，未來更將有五楊高架延伸新竹、新竹大車站、新竹輕軌等建設，「新竹經驗，八年實現」，為大新竹奠定下個50年的發展基礎。

林智堅說，八年來創造「新竹經驗」，有三個關鍵堅持，第一「以人為本」，市民需求為優先，以小建設串聯為大計畫。進擊的公園改造新竹公園百年公園等33個大小公園，微笑水岸創造出10公里新竹左岸、17公里海岸線，步行城市則改善、新設超過50公里步道，建設頻頻獲獎，甚至獲全球卓越建設獎肯定。

第二是「相信專業」，邀集全台頂尖設計師及規劃團隊，參與新竹改造計畫，波光市集、永恆之丘、新竹動物園充分展現竹市設計力，實現以「設計力提升城市美學」；新校園運動8年來新設2校，並新建及整建25校共36棟校舍；更透過舉辦台灣設計展、光臨藝術節，讓竹市成為國家級藝術家嶄露頭角的舞台。

第三是「公大於私」，在政策推動上，以公眾利益為最優先，實現市民的真正需求，打通南寮大道、公道三，促成兒童醫院、台大湳雅院區，實現中油遷庫、棒球場改造，以及向中央爭取推動新竹輕軌、五楊高架延伸至新竹，一一解鎖新竹市民數十年來的期盼。

林智堅說，8年來向中央爭取超過265億經費推動大建設，更提高城市總預算規模，成長到超過250億，創下歷史新高，為的就是「打造下一個世代的新竹」，未來還將有新竹輕軌、五楊高架、藝文高地、竹科X計畫等建設，為未來50年的大新竹發展奠定好優質基礎。

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