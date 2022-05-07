竹市增6中症、3人未曾接種 下週再開社區篩檢站

新竹市目前染疫者多輕症、新增6名中症個案，3位未曾接種疫苗，下週將再開社區篩檢站。（市府提供）

2022/05/07 16:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局表示，今天竹市新增457名確診個案，今年累計2431名確診個案；仍住院中的確診者有54人；採居家照護的確診者有1328人，幾乎以輕症及無症狀為主，但新增6名中症個案，年齡分佈在50多歲至90多歲間，其中3位未曾接種疫苗，個案多有糖尿病、心血管、或腎臟病史；另上個月的2名中症個案已康復出院。

衛生局表示，因應疫情，竹市預計下週將再有16家基層診所加入PCR社區採檢行列，待CDC採檢機制確認後就能上路，屆時會再向民眾公告採檢時段與預約方式。

另，除既有國軍醫院旁社區篩檢站週一到週五白天持續提供服務，下週一、9日起，竹市兩醫院新設社區篩檢站，提供PCR採檢，國軍醫院急診外社區篩檢站上午9至12點（意即國軍醫院周邊將有兩處社篩站）、馬偕醫院急診外的社區篩檢站則是13至16時，分流篩檢人潮、減輕醫護負擔。

衛生局也提醒民眾，務必持快篩陽性檢體方可採檢，若未持快篩陽性檢體，則由急診醫師評估是否有篩檢需求，並另行收費。

此外，竹市目前感染型態皆為各場所零星分佈，包括零星職場感染、校園班級感染，且後續延伸為家庭群聚感染；即便有移工確診，都屬零星分佈，並未延伸為宿舍或職場大型群聚。

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