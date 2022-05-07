竹市送獨居長輩及身障者快篩劑及關懷物資包 助列冊街友快篩

新竹市府社會處即日起送獨居長輩及身障者快篩劑及關懷物資包、也協助列冊街友快篩。（記者洪美秀攝）

2022/05/07 11:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕隨著國內本土疫情嚴峻，考量身障者及獨居長輩的不便，新竹市府社會處針對292名列冊獨居且行動不便身心障礙者和獨居長輩，發送關懷物資包及快篩劑，此外若列冊街友有身體不適等症狀，也會協助快篩；另部分弱勢家戶，有快篩試劑需求但取得困難者，也可洽三區社會福利服務中心，由社工評估後提供快篩劑。

社會處表示，竹市弱勢族群快篩試劑需求協助服務隨疫情升溫上路，希望透過關懷及物資提供，協助平常不容易出門的民眾，能取得相關防疫物資。

針對列冊街友，社工在巡訪時除現場加強衛教宣導，提醒街友們勤洗手、戴口罩，如街友有不適症狀，也由社工協助進行快篩。

社會處表示，部分服務中的弱勢家戶，可能因工作或就學因素有快篩需求，無法順利取得試劑，弱勢家戶可於週一到週五9點到下午4點，洽詢竹市三區社會福利服務中心或社會處，由社工評估提供快篩試劑。市府也呼籲，快篩試劑資源有限，將精確評估、提供急需者，守護弱勢家戶健康。

北區社福中心：新竹市南勢六街11號3樓，03-523-2055。香山區社福中心：新竹市長興街262巷38號，03-518-1309。東區社福中心：新竹市金城一路50-7號，03-571-0523。社會處（衛生社福大樓5樓）：新竹市中央路241號5樓，03-535-2615。

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