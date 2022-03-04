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    新竹市青草湖風華再現 林智堅邀天鵝船、SUP回歸、藝術家進駐

    新竹市青草湖經市府整頓後風華再現、市長林智堅也表示包括天鵝船、SUP將陸續回歸、也會邀請藝術家進駐，邀市民來感受青草湖的湖光美景。（記者洪美秀攝）

    新竹市青草湖經市府整頓後風華再現、市長林智堅也表示包括天鵝船、SUP將陸續回歸、也會邀請藝術家進駐，邀市民來感受青草湖的湖光美景。（記者洪美秀攝）

    2022/03/04 12:32

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市青草湖經過改造及整理後，將成為觀光新據點，市長林智堅表示，市府近年投入1.6億元重現青草湖美景、包括清除湖底淤泥，打造景觀核心區步道，讓旅客可180度欣賞無敵浪漫湖面。4月也會有適合親子的天鵝船進駐，可遊覽青草湖的湖光山色，5、6月更預計推出湖畔裝置藝術，邀藝術家妝點青草湖，夏天也將推出固定SUP立式划槳課程，重現青草湖觀光熱潮。

    林智堅說，青草湖的景觀核心區步道是最佳瞭望景點，全新步道採緩坡道，友善全年齡，更可從不同高度瞭望湖畔，步道終點還可180度欣賞無敵湖景。景觀核心區步道串聯親水步道，讓旅客可漫步青草湖畔，同時搭配夜晚燈光呈現水面倒影，更增添浪漫氛圍。

    此外，青草湖水上活動也將回歸，林智堅說，青草湖水波穩定，是全台首屈一指的大規模半封閉式水域場地，2017年陸續有水上活動業者進駐，市府為優化青草湖水上活動環境，進行湖底清淤、水質淨化等計畫，並建置浮筒平台，提升青草湖水域優勢，已邀請水上活動業者回歸，包含天鵝船、SUP立式划槳等。

    林智堅說，天鵝船業者早在春節年前就已啟動進駐作業，預計4月就能對外營業。安全舒適的「天鵝船」最適合親子、情侶、長輩來遊玩。同時5、6月也將邀請藝術家打造湖畔藝術，帶動觀光潮。

    城銷處表示，SUP立式滑槳等水上活動預計夏天回歸，因草湖水波穩定、水流起伏不大，也很適合新手一同來體驗遊玩。

    城銷處表示，青草湖曾是新竹八景之一，湖水取自客雅溪，附近山巒起伏，曾是台語文藝愛情黑白電影「難忘的鳳凰橋」拍攝景點，過去是熱門景點及約會勝地，市府這幾年投入1.6億元改造青草湖，期盼再現青草湖風華。

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