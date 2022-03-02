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    竹市戶號第一碼是大寫英文O不是數字0 下載數位疫苗證明要注意

    新竹市戶號第一碼是大寫英文O不是數字0，民眾下載數位新冠病毒健康證明要注意。（記者洪美秀攝）

    新竹市戶號第一碼是大寫英文O不是數字0，民眾下載數位新冠病毒健康證明要注意。（記者洪美秀攝）

    2022/03/02 13:50

    〔記者洪美秀／新竹報導〕衛福部從1月21日起開放民眾線上申請「數位新冠病毒健康證明」，但因新竹市配賦的戶號第一碼文字為英文大寫O，與數字0形狀相似，市民容易輸入錯誤的戶號，系統查詢不到正確資訊，竹市各區戶政單位都接到民眾詢問電話，提醒民眾注意，以免無法順利下載。

    市府民政處表示，數位新冠病毒健康證明有3大功能：所有在國內接種者都可下載、符合歐盟規範的查驗程式，可驗證60國的證明、提供具實名制的APP作為證明載具。民眾上網登入系統時，如採一般登入方式，須輸入身分證字號、健保卡號及戶號，戶號可從戶口名簿中取得。

    依據「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」規定，戶政事務所設立或分立新戶，應核發戶口名簿並依序配賦戶號，戶號由文字碼及數字碼組成，共計8碼，一戶配賦一號。因此戶號第一碼為文字碼而後接7碼數字，而新竹市配賦的戶號第一碼文字為英文大寫O，因與數字0形狀相似，常有民眾輸入錯誤的戶號，導致系統查不到正確戶號。

    民政處提醒，市民如欲下載衛福部「數位新冠病毒健康證明」系統時，竹市核發的戶口名簿，注意戶號第一碼為大寫英文字母「O」，而非數字「0」，如有任何有關戶口名簿或戶號問題，可致電或攜帶國民身分證親洽本市各戶政事務所查詢。

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