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    新竹市立高中首屆108新課綱高三生 學測成績亮眼表現穩定

    新竹市立高中首屆108新課綱高三生、學測成績亮眼表現穩定。圖為成德高中高三學生。（記者洪美秀攝）

    新竹市立高中首屆108新課綱高三生、學測成績亮眼表現穩定。圖為成德高中高三學生。（記者洪美秀攝）

    2022/03/02 13:40

    〔記者洪美秀／新竹報導〕111年學測成績昨天放榜，今年也是108新課綱第一屆學生參加學測，竹市立高中學測表現維持穩定，除題目偏難的數A之外，每個科目都有學生拿下滿級分，其中建功高中有文5人、英文10人、數B 14 人、社會7人及自然6人，創下建功單科滿級分新高紀錄，接下來將進行個人申請及相關甄選作業，考生可參考個人興趣及落點分析進行申請。

    市府教育處表示，今年建功高中「國、英、數A、自」59級分的生物醫藥學群梁蕾倪同學是六年一貫的建功寶寶，對學校在學習歷程的規劃很信任，尤其是在探究課程中的引導，從生活中的經驗延伸到原理以及最後的設計實驗，都讓她學習到許多實作的經驗，學校也提供多元的選修課，讓她得以自主學習。

    財商文法群的任立綋也是六年的建功寶寶，他認為，在108新課綱中，自主學習課程很受用，因為課程安排有彈性，給學生高度的自主權，鍛鍊思考能力。準備學測時，為訓練英文寫作能力，他每週都交出一篇英文作文請老師批改；讓他得以適時彌補弱科，強化學習。

    香山高中吳安儒也是香中寶寶，此次學測除數學A，其餘科目都拿到前標，身為新課綱第一屆同學，除肯定新課綱精神，也提到不管是多元選修、學習歷程檔案或者是自主學習，都很需要知道自己未來想走的方向。

    另陳昀湘學測國文、英文、數學B、社會四科取得52級分的佳績，其中英文、數學B與社會均達頂標，希望能順利上國立大學商學院科系，也希望以繁星校排2%佳績申請大學。

    成德高中去年學測單科突破頂標有63人次，今年學測單科國、英、數A、數B、社、自，突破頂標有74人次，英文、數B、社會科都有滿級分的成中之星。突破前標的成德學子更高達170人次。

    教育處提醒高三學生們，接下來就是繁星推薦及個人申請報名，鼓勵學子善用申請志願選擇找到最適合的科系，找到自己的人生舞台。

    新竹市立高中首屆108新課綱高三生、學測成績亮眼表現穩定。圖為建功高中單科滿級分的高三學生。（記者洪美秀攝）

    新竹市立高中首屆108新課綱高三生、學測成績亮眼表現穩定。圖為建功高中單科滿級分的高三學生。（記者洪美秀攝）

    新竹市立高中首屆108新課綱高三生、學測成績亮眼表現穩定。圖為香山高中洪碧霜校長（左1）、吳安儒同學（左2）、陳昀湘同學（右2）、黃祈翰主任（右1）。（記者洪美秀攝）

    新竹市立高中首屆108新課綱高三生、學測成績亮眼表現穩定。圖為香山高中洪碧霜校長（左1）、吳安儒同學（左2）、陳昀湘同學（右2）、黃祈翰主任（右1）。（記者洪美秀攝）

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