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    首頁　>　新竹市

    竹市府與慈濟簽備忘錄 建立防災合作機制

    新竹市府今天與慈濟簽署合作共善備忘錄、將建立防災合作機制，為地球及人類盡一分心力。左為市長林智堅、右為慈濟基金會執行長顏博文。（記者洪美秀攝）

    新竹市府今天與慈濟簽署合作共善備忘錄、將建立防災合作機制，為地球及人類盡一分心力。左為市長林智堅、右為慈濟基金會執行長顏博文。（記者洪美秀攝）

    2022/03/02 13:12

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府與慈濟基金會今天簽署合作共善備忘錄，將推動政府與民間跨界合作，建立防災合作機制，市長林智堅說，感謝疫情期間慈濟基金會捐購BNT疫苗守護台人健康、協助市府設立疫苗施打站，以及鄰近縣市出現群聚感染時，第一時間提供組合屋等資源，協助即時成立香山篩檢站，盼未來攜手打造竹市為幸福、健康、永續的宜居城市。

    市府與慈濟簽訂的合作共善備忘錄有4項，「慈善關懷」為竹市獨居長者及弱勢家庭進行居家安全改善，長者照顧、愛心共餐、貧童助學以及其他社會慈善需求等；「防災教育」為各級單位人員及社會大眾、機關團體學校等，提供防救災教育訓練、建立慈善救災合作機制等。

    「生態環保」針對氣候變遷、全球災難、生態永續、環境保護等，並落實資源回收與分類，以及蔬食無痕、環保無塑，達成生態永續、清淨大地、健康身心等目標；「公益人文」則針對新竹公益發展、人文特色等，以創意、創新、創生等策略規劃，共同培育優質青年與人才。

    林智堅與慈濟基金會執行長顏博文簽署合作共善備忘錄，也參觀慈悲科技商品，包含行動餐車、行動淨水設備等。慈濟指出，行動餐車是3公噸半貨車，3小時內可提供900人4菜1湯餐點，曾應用於花蓮地震、台南維冠大樓震災、復興航空空難搜救現場；而行動淨水設備則提供可生飲之飲用水，一天可供水15噸，約6千人每日基本飲水需求。

    顏博文也提到，台灣防疫成績獲世界公認，自疫情爆發後，慈濟每天開會討論慈善、醫療、防疫物資，慈濟在全台有4大醫院、3中型醫院，醫療人員逾1萬人，若有特定族群生活受到影響，慈濟也啟動紓困計畫，並贈送全球96個國家防疫物資，為防疫盡一分心力。

    新竹市長林智堅說，感謝疫情期間慈濟基金會捐購BNT疫苗守護台人健康、協助市府設立疫苗施打站，以及鄰近縣市出現群聚感染時，第一時間提供組合屋等資源，協助即時成立香山篩檢站。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅說，感謝疫情期間慈濟基金會捐購BNT疫苗守護台人健康、協助市府設立疫苗施打站，以及鄰近縣市出現群聚感染時，第一時間提供組合屋等資源，協助即時成立香山篩檢站。（記者洪美秀攝）

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