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    竹市香山「蚊子天橋」3/1拆除 夜間施工10小時

    香山「蚊子天橋」3月1日晚間拆除。（記者蔡彰盛攝）

    香山「蚊子天橋」3月1日晚間拆除。（記者蔡彰盛攝）

    2022/02/27 16:23

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕位於新竹市中華路六段與西濱聯絡道路口附近的「香山一號」天橋，訂於3月1日夜間8點至翌日上午6點進行拆除作業，遇雨將順延。市府指出，近年推動步行城市，以人為本、行人優先、設施減量為原則，針對不符無障礙設施規定、阻礙天際線景觀且使用率極低天橋進行拆除，打造友善無障礙通行環境。

    工務處表示，香山一號天橋位於中華路六段及香山交流道聯絡道路口，過去隨台1線省道與國道3號交流道開闢而設立，使用已超過40餘年，使用量極低，考量維護管理不易，且天橋階梯佔據人行道空間，導致行人及行動不便者通行不良，拆除後將提供居民更寬廣的步行空間及無障礙通行環境。

    工務處說明，香山一號天橋、香山二號天橋，依據〈新竹市政府人行天橋與人行地下道存廢評估標準作業流程〉，市府內部開會後，109年進行天橋流量調查、並試辦封橋30天，蒐集居民意見，經調查一周無人使用，後再至現場與地方代表辦理拆除前同意會勘，決議拆除。

    工務處表示，香山一號天橋訂於3月1日夜間8點至翌日上午6點，進行拆除主樑作業，若遇雨則順延。位於中華路六段與北二高香山交流道匝道口附近的「香山二號」天橋，經送高速公路局施工核可通過後拆除，預計4月底前拆除。

    交通處表示，香山一號天橋因位處路段、中有分隔島，拆除後民眾須到鄰近路口（中華路六段359巷）的行人穿越線通行；香山二號天橋因位處交流道匝道口附近，車速較快，已裝設紅綠燈號誌，並劃設行人穿越線，方便用路人安全通行。

    市府提醒，香山一號天橋拆除期間，將管制封閉中華路六段（自香山交流道路口至西濱公路聯絡道路口）雙向車道範圍，用路人屆時行經管制區域，應減速慢行或提前改道，並遵照施工管制人員指揮及引導告示牌指示行駛，以維行車安全。

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