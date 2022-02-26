228連假 新竹百貨市集挺本土農漁業

新竹Big City遠東巨城購物中心迎接228連假，市集藝文活動齊開跑，今起共四個週末邀請全台各地養殖青年、漁會以及農場聯合舉辦「三網實體聯歡慶活動」。（巨城提供）

2022/02/26 08:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕228連假看過來！新竹Big City遠東巨城購物中心迎接228連假，市集藝文活動齊開跑，今起共四個週末邀請全台各地養殖青年、漁會以及農場聯合舉辦「三網實體聯歡慶活動」於1F噴水池廣場盛大登場，各式新鮮漁獲水產、特色農產品、限時搶購驚喜福袋，憑市集發票加抽紅包、氣炸鍋，消費滿額再送抵用券，力挺台灣本土農漁業。

即日起到3月9日，新竹大遠百6F活動中心舉行寶島物產展，現場集結各地知名伴手禮、團購美食及特色小物等，現場另有新埔柿染坊「風城喜柿、植物染創意•擬真實物展」，展覽包含年菜、夜市小吃、懷舊的古早味零食等擬真實物和柿染商品等。作品以幽默風趣的方式呈現，希望顛覆大家對於植物染的既定印象。

新竹SOGO春季日本展有櫻花造景打卡點供民眾拍照打卡，一秒置身櫻花盛開的日本街道，沈浸浪漫粉紅氛圍，228連假舉辦「日本花魁登場」，除了華麗日本風造景，日本德島的民俗舞踊「阿波舞」將在3月5日演出，將日本傳統之美演繹在舞蹈中，3月6日由新竹高中合唱團帶來「日本串燒歌曲大賞」齊聲高唱一連串經典的日文歌曲，帶領大家找尋當年青春熱血的回憶。

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