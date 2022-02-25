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    中斷3年 清大與陽明交大梅竹賽今天開打

    中斷3年，清大與陽明交大第三54屆梅竹賽今天開打，兩校校長敲鑼揭開序幕。（記者洪美秀攝）

    中斷3年，清大與陽明交大第三54屆梅竹賽今天開打，兩校校長敲鑼揭開序幕。（記者洪美秀攝）

    2022/02/25 17:29

    〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學與陽明交大的年度學生體育、學藝交流盛事「梅竹賽」今天下午開打，今年由清大主辦，清大校長賀陳弘與陽明交大校長林奇宏共同擊鑼，為3天的比賽揭開序幕。

    梅竹賽是清交兩校超過半世紀的傳統賽事，今年堂堂邁入第54屆，之前的3年因疫情及比賽規則爭議沒有打成，兩校學生都期待今年的比賽。

    今年梅竹賽計點正式賽項目共有10項，包含桌球、網球、棒球、男排、女排、男籃、女籃、羽球、橋藝、棋藝（象棋），另外還有6場不計點的表演賽，包括足球、劍道、射箭、壘球、圍棋、女桌。其中羽球、棒球正式賽及足球、壘球表演賽，也徵召兩校學生擔任主播與球評，熱播賽事現況。

    清大校長賀陳弘期勉選手們奮力拚戰，秉持最高尚精神，做最好的表現。「梅竹賽的傳奇不是勝負，而是友情！」清交梅竹50年來如兄如弟、如切如磋，在校比賽是對手，離校是好伙伴，期許兩校互相鼓勵，共同攀登人生高峰。

    陽明交大校長林奇宏則說，梅竹賽是兩校同學與校友最寶貴的印記，這次排除萬難、摒除歧見，在4年後再次舉辦梅竹賽，將增添彼此美好的回憶。

    新竹市副市長沈慧虹表示，新竹很榮幸擁有兩所世界頂尖的大學，不僅培育許多英才，也很注重運動賽事的發展，透過「體育績優甄審」實踐在地大學的責任，讓新竹熱愛運動的學子能享受比賽。

    壬寅梅竹籌備委員會總召謝宜澄表示，梅竹賽已有3屆未正式舉辦，在校生對梅竹賽都很陌生，只能從學長姊的口中聽到過往熱血沸騰的故事，期望今年的梅竹賽能為兩校留下美好的回憶。

    兩校火力班同學也高喊口號，炒熱比賽氣氛，也將成為最佳應援團，為選手們加油，閉幕式將在於27日晚間10點半舉行。

    中斷3年，清大與陽明交大第三54屆梅竹賽今天開打，女桌表演賽首先登場。（記者洪美秀攝）

    中斷3年，清大與陽明交大第三54屆梅竹賽今天開打，女桌表演賽首先登場。（記者洪美秀攝）

    中斷3年，清大與陽明交大第三54屆梅竹賽今天開打，兩校火力班啦啦隊也為球隊加油。（記者洪美秀攝）

    中斷3年，清大與陽明交大第三54屆梅竹賽今天開打，兩校火力班啦啦隊也為球隊加油。（記者洪美秀攝）

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