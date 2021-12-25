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    首頁　>　新竹市

    竹竹合併升格 林智堅再喊話國民黨別為一黨之私阻擋

    新竹市長林智堅喊話國民黨別為一黨之私及怯戰、阻擋竹竹合併升格。圖為林智堅今天出席竹科X基地動土典禮。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅喊話國民黨別為一黨之私及怯戰、阻擋竹竹合併升格。圖為林智堅今天出席竹科X基地動土典禮。（記者洪美秀攝）

    2021/12/25 17:28

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅今天再向國民黨喊話，表示新竹縣市分家近40年，其中近30年都是國民黨執政，也留下長久來困擾居民的眾多難題，但他上任後，解決了許多國民黨無法完成的奇案，大新竹合併已不能再等，籲國民黨別為一黨之私及怯戰，阻擋竹竹合併升格。

    林智堅說，過去每任市長都說要改變，但永遠都是石沉大海。但他用3年的時間，突破國民黨近30年的執政，新竹市飛躍性的改變，相信市民都看在眼裡。他不僅解鎖奇案，在市政上也屢創新局。

    例如竹科正值發展關鍵時刻，需要更多土地，他便串連中央、科技部、台肥，盤整出台肥36公頃腹地設立「竹科X產業園區」未來聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）等軟體產業，首棟大樓也在今天開工，踏出竹科發展關鍵一步。

    他強調，新竹市因有竹科座落、生育率又高，非常多年輕家庭定居於此，他著眼於打造「兒童城市」，強化教育政策、友善育兒，「進擊的公園」全面翻新全市33座公園，「新校園運動」更投入50億，新建2所新學校，改建34棟老舊大樓，公立與非營利幼兒園預計在113學年度增加1926個名額。

    如今他倡議並提出大新竹合併升格，正因現在是大新竹升格的關鍵契機，民意已經有6成支持，更值半導體產業加速發展時刻，種種條件已經成熟，還要再拖4年的理由是什麼？他也一再重申，未來要推派誰選大新竹，從來沒有「非林智堅不可」，更何況未來由誰擔任市長，都還要市民透過選票才能決定。

    他強調，既然國民黨在新竹縣、市都執政多年，也應該要對自己參選有信心，不要為了一黨之私、或因怯戰，而用緩兵之計阻擋竹竹合併的期程，更不該把新竹縣市民眾視為「禁臠」。

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