出席「竹科X」動土 柯建銘批國民黨是一己之私、高虹安高喊「你才是一己之私」

民進黨立院總召柯建銘今天出席新竹市「竹科X」產創園區動土典禮時，批評國民黨是為一己之私。（記者洪美秀攝）

2021/12/25 14:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨立院總召柯建銘今天出席新竹市「竹科X」產創園區動土典禮時，提到昨天是平安夜、但立法院不平安，委員們反對新竹發展，讓他覺得莫名其妙，新竹城市治理包含園區產業，面對新的調整時候當然要進入二讀，但國民黨說要付委審查、上一分鐘付委審查、下一分鐘竟然不要、甚至國民黨立委全部占領主席台，而國民黨為何要反對，當然是為了一己之私。

對於柯建銘「一己之私」的說法，坐在台下觀禮的台灣民眾黨不分區立委高虹安則高喊「你才是一己之私」，高虹安動土典禮後受訪指出，民眾黨的態度對於地制法的修法希望能付委實質審查，而不是倉促及草率的跳過審查會審查，逕付二讀，還好民進黨終於撤回二讀，而退到委員會審查、並同意付委審查。

高虹安說，難道台灣整體的國土規劃，只需要改一個「字」嗎？過去不管是合併或升格，都花好幾年，像是桃園都要祭出獎勵措施，希望有更多人來桃園，才能符合200萬的人口的升格條件，為何新竹縣市非要拚在明年6月完成？而此法案只修了一個字，還不准委員會在委員會審查，「是因為柯建銘總召控訴我們一己之私，我才會說他才是一己之私吧」，強調只有透過實質審查和討論，且行政院應提出整體的行政區劃法，才能讓新竹縣市的升格能被充份討論。

對此，柯建銘還原立院現場情況提到，立法院本該針對中央政府總預算的審查如期完成，但國民黨拒審，搞到最後一週才要審查，民進黨當然必須自救，才會採逕付二讀方式，不做這樣動作，逼國民黨下來談，總預算又要再拖3個月，國家可以如此嗎？同意大新竹合併升格的修法，為何送二讀，以3.7公頃的竹科X，要蓋軟體園區就得搞10年，我們可以再等嗎？送二讀，就是希望加速，這只是條文而已，重要的是要不要新竹發展？

同樣出席動土典禮的國民黨立委鄭正鈐也受訪提到，有關大新竹的地制法修正案，民進黨打算抽出來逕付二讀，是把台灣的民主踩在腳底下，立法院不就變成行政院的立法局了。

他說，總預算是一件事，而有關國土規劃的地制法，也要採逕付二讀，台灣這樣的地方，需要有第七都、第八都、第九都嗎？權力完全放在行政院手上，這麼重大的法案，應該有行政院的版本，但此次修法只有民進黨柯建銘的版本，難道國土規劃能如此草率？國民黨當然堅決反對。

對於柯建銘「一己之私」的說法，坐在台下觀禮的台灣民眾黨不分區立委高虹安高喊「你才是一己之私」。（記者洪美秀攝）

國民黨立委鄭正鈐也受訪提到，有關大新竹的地制法修正案，民進黨打算抽出來逕付二讀，是把台灣的民主踩在腳底下，立法院不就變成行政院的立法局了。（記者洪美秀攝）

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