總預算退回審查軍公教調薪難如期發放 蘇揆喊話不要讓期待落空

行政院長蘇貞昌今天出席竹科技X動土典禮，對媒體詢問總預算退回審查、軍公教調薪難如期發放，他呼籲立委應趕緊審查。（記者洪美秀攝）

2021/12/25 12:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕行政院長蘇貞昌今天出席新竹科學園區X基地第一軟體大樓開工動土典禮，對媒體詢問總預算退回審查，軍公教調薪難以如期發放，蘇貞昌回應表示，行政院負責籌編預算，籌錢是很不簡單的，總預算無法過，當然明年1月就無法如期發放調高的薪資。

蘇貞昌說，政府基於經濟成長的果實全民分享，台灣的經濟在全球受疫情影響衰退的時候，卻能創11年來新高，是非常不簡單，所以我們給勞工提高基本工資，給全國軍公教加薪，包括相關人員，都希望從方方面面來照顧，包括育兒津貼和要給千萬勞工的勞保，我們要再增加80億，都是好不容易籌到錢。

而再幾天就是新的一年，1月1日就可以給全國軍、公、教加薪，現在卻因為預算沒有通過，不能執行，那我們就只好眼巴巴地等待，並且只能照原來的薪水發、不能加薪。

而審查預算是立委的權力，但也是職責，用不著這樣子讓全國軍、公、教沒有辦法加薪，讓在等待育兒津貼增加的國人同胞受到影響，希望立法委員能夠盡責，希望不要影響到政府的美意，卻讓軍、公、教的期待落空。

對於國民黨主席朱立倫帶頭提出應該要打造「竹竹苗科技都」，以及國民黨喊應該「竹竹苗併」，如今竹竹併退回一讀，若要趕上大選，這樣明年6月底前進度來得及嗎？國民黨還說不然修法後，新竹市自己升格就好了，外界也認為太倉促，忽略地方首長的聲音。

蘇貞昌對此回應指出，全球化的時代，任何事情要用全球的觀點來看，台灣在世界半導體產業有一席之地，而且是領先的關鍵地位，臺灣在蔡總統領導下，在最壞的年代打造出最好的成績，世界各國都想來跟台灣吸取經驗，跟台灣合作。

就在這種時候，我們怎麼樣把已經領先地位的高科技半導體產業等，在世界產業鏈重組的時候，怎麼樣繼續占有領先之地，並且擴大基地，把40年前成立的竹科為基地的這些高科技產業再擴大基地、再增強競爭力，這是迫切期待、機不可失，而且不能猶疑，不能慢下來，全世界都想趕上，都想超越台灣，因此時間緊迫，非常需要怎麼樣讓竹竹合併，讓這個能量更大，也是整個高科技產業及竹竹縣市民的大家期待，希望機不可失，不要自己貽誤先機。

行政院長蘇貞昌今天出席竹科技X動土典禮。（記者洪美秀攝）

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